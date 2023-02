Como funciona a gestão de carreira de atletas?

Na esteira da Copa do Mundo de Futebol, que ocorreu no final do último ano, no Catar, e da expectativa em torno dos campeonatos estaduais, Brasileirão, Copa do Brasil, Libertadores e Copa Sul-Americana, algumas profissões específicas ligadas ao esporte têm ganhado destaque no mercado. Dentre elas, a figura responsável por fazer a gestão de carreira de atletas – e que é essencial para a atuação dos jogadores de futebol.

O empresário e advogado Mauricio Ferro afirma que, muitas vezes, a gestão de carreira de atletas é cercada por diversas dúvidas: quais são os profissionais aptos para exercer a função? Quais habilidades os gestores de esportistas devem ter?

“A gestão de carreira de atletas é uma tarefa complexa, que envolve a identificação, o desenvolvimento e a implementação de estratégias visando maximizar o desempenho dos atletas durante toda a sua vida atlética”, explica.

Ele conta que os profissionais responsáveis pela gestão de carreira de atletas são conhecidos como gestores de carreira e devem possuir um conhecimento aprofundado do mundo esportivo, como a legislação e as tendências do mercado. “Além disso”, prossegue, “os gestores de carreira devem possuir conhecimentos técnicos sobre o esporte e as habilidades físicas e psicológicas necessárias para o atleta alcançar o sucesso”.

Ainda de acordo com Ferro, para atuar como um gestor de carreira de atletas, é preciso ter conhecimento sobre o esporte, boas habilidades de comunicação e negociação. Ele destaca que boa parte dos agentes empresários de jogadores e esportistas são advogados experientes.

“O advogado no direito desportivo possui um papel preponderante para o desenvolvimento e a defesa dos interesses referentes aos atores do mundo desportivo”, afirma “Por isso, é imprescindível que os clubes e os jogadores contratem um advogado”, pontua.

Ferro afirma que, sem o apoio de um empresário, um jogador de futebol tem poucas chances de atingir suas metas na carreira, pois é o empresário que faz o contato com os clubes para saber a possibilidade de contar com seu atleta.

“São raros os clubes que contratam jogadores através das famosas ‘peneiras’. Quanto aos empresários, poucas pessoas têm conhecimento sobre o caso, mas há apenas três figuras que são compatíveis com esta profissão de agente de jogador. São elas: os agentes da Fifa (Federação Internacional de Futebol Associado), os advogados e os parentes de primeiro grau dos jogadores”, explica.

Quais são as demandas do gestor de carreira?

Segundo Ferro, é importante destacar as principais demandas a serem cumpridas dentro da gestão da carreira de atletas. Os pontos citados pelo empresário foram listados nos tópicos a seguir:

Gerenciamento financeiro: desde a preparação de orçamentos, monitoramento de custos e receitas, até a definição de estratégias para garantir a saúde financeira dos atletas; Plano de carreira: definição de objetivos a curto, médio e longo prazo, estratégias de treinamento, desenvolvimento de habilidades e acompanhamento de progresso; Gestão de relacionamentos: desenvolvimento e manutenção de relacionamentos com patrocinadores, torcedores, mídia, federações esportivas, entre outros; Gestão de tempo: otimização de horários de treino e descanso, para garantir o melhor desempenho dos atletas; Gerenciamento de imagem: promoção da marca pessoal do atleta e divulgação.

“Por fim, vale ressaltar que a gestão de carreira de atletas faz parte de um mercado cada vez mais global e que envolve questões jurídicas importantes”, afirma Ferro.

