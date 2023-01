Como funciona a preparação de atores para TV e cinema?

Ser ator é uma das mais antigas artes existentes na Civilização, sendo Téspis considerado primeiro ator, ainda na Grécia Antiga. No Brasil, a profissão em si foi regulamentada somente nos anos 1970 e, desde então, para exercê-la, é obrigatório o registro profissional na DRT (Delegacia Regional do Trabalho). Para atuar, entretanto, é preciso mais do que uma carteirinha: a prática exige preparação, que varia de acordo com a indústria em que se deseja trabalhar.

Corpo, voz e emoção são alguns dos elementos que compõem o ofício do ator. Tais recursos exigem o emprego de técnicas diferentes a depender do trabalho. A preparação para atores que queiram atuar na televisão e no cinema, por exemplo, distingue-se do teatro.

“No teatro, a atuação tende a ser mais expressiva, mais ‘exagerada’, pois é preciso atingir toda a audiência, da primeira fileira até a última. Vemos que os atores fazem gestos maiores, expressões faciais mais específicas”, explica a atriz Yasmin Lacerda, formada em atuação desde 2021.

Gostou dessa matéria? Receber notícias Powered by

Segundo ela, na televisão e cinema, tudo é mais interno. “O ator precisa conseguir se expressar com uma câmera a poucos centímetros de distância de seu rosto, sem muito movimento, sem muito exagero”.

Memorizar falas em um curto período de tempo, interpretar textos, projetar a voz e acessar emoções são outras habilidades esperadas do ator. Se em alguns destes pontos a prática pode ser ensinada, em outros é preciso que o profissional busque sua própria fórmula.

“Muitos atores, às vezes, chegam em um ponto de trava porque não conseguem se conectar com o texto por nunca terem passado por algo parecido. Mas o ator precisa ser capaz de encontrar seu método e isso vai ser diferente de pessoa para pessoa”, afirma Lacerda.

Outras capacidades que requerem de um aspirante a ator ou atriz na indústria do cinema e da televisão são a desenvoltura para atuar na frente da câmera, ser versátil e estar aberto a críticas. “Em um set de TV, o diretor vai mudar completamente a interpretação da cena, fazendo o ator realizar a mesma cena de várias maneiras ou emoções. É preciso estar aberto para isso”, destaca a atriz.

Entender e executar as técnicas de atuação em diferentes meios exige treino. Há cursos de instituições de ensino reconhecidas pelo MEC (Ministério da Educação) que ensinam conhecimentos técnicos e teóricos. Além disso, algumas escolas realizam teste de aptidão antes da admissão.

Retomada cultural

Os entraves no setor cultural brasileiro foram contínuos nos últimos anos. Em 2019, o Ministério da Cultura foi extinto e rebaixado a uma Secretaria Especial vinculada inicialmente ao Ministério da Cidadania e depois ao do Turismo. No ano seguinte, a pandemia restringiu, em maior parte, as produções audiovisuais ao fenômeno das lives. Segundo dados do YouTube, obtidos pela Exame, as buscas por conteúdo ao vivo cresceram 4.900% no Brasil nos primeiros meses de 2020.

A expectativa do setor agora é de retomada, o que abre oportunidades para profissionais do ramo. As salas de exibição de cinema receberam 44,5 milhões de pessoas no primeiro semestre de 2022, de acordo com a Ancine (Agência Nacional do Cinema). O número quase soma o público total de 2021, que foi de 52,6 milhões.

Além disso, a Pesquisa Global de Entretenimento e Mídia 2022-2026, da consultoria PwC, projeta uma taxa anual de crescimento de 32,1% para o cinema nacional, apesar de apontar que a receita da atividade audiovisual voltará aos níveis pré-pandemia apenas em 2026.

Dicas práticas

A atriz Yasmin Lacerda compartilha algumas dicas práticas para quem deseja seguir a carreira: