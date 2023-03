Como funciona um contrato fechado com uma desentupidora

Empresas, estabelecimentos comerciais e condomínios partilham diversos desafios em comum. Dentre eles, a necessidade de manter os canos e sistemas de esgoto livres de entupimentos, o que pode evitar problemas de saúde e danos relacionados ao saneamento básico, a fim de garantir a qualidade da água e prevenir complicações com órgãos de vigilância sanitária.

Além disso, a atenção aos canos e sistemas de esgoto pode ajudar a prevenir a infestação de pragas que transmitem doenças, como baratas, escorpiões e ratos, além de danos maiores, como inundações, o que poderia custar um dinheiro considerável para consertar.

É nesse panorama que, segundo Gleison Pinheiro, diretor da Socorro Desentupidora – empresa que presta serviços de desentupidora de esgoto em São Paulo (SP) -, ganha destaque o papel de uma desentupidora, que pode ajudar essas empresas em seu dia a dia por meio de contratos fechados.

Gostou dessa matéria? Receber notícias Powered by

“Este tipo de contrato é utilizado por estabelecimentos comerciais que necessitam sempre de manutenção hidráulica ou de serviços de dedetização para manter as pragas longe, além de condomínios residenciais, onde a necessidade destes serviços é essencial para o cotidiano dos moradores”, afirma.

Segundo Pinheiro, um dos pontos positivos do contrato fechado com uma desentupidora é que, nesse caso, os preços são bem menores se comparados aos chamados “serviços emergenciais”, esporádicos.

De acordo com o empresário, um contrato fechado com uma desentupidora é uma solução que pode ajudar os clientes a controlarem suas despesas. Isso porque, nessa modalidade, o cliente sempre saberá quanto custará o serviço antes de fazê-lo – uma solução para os problemas de cobrança horária.

“Em um contrato fixo de prestação de serviço, a desentupidora pode planejar o atendimento como um todo para que, em acordo com o cliente, possam chegar ao valor final do serviço solicitado”, explica. “Esse processo implica na soma de atendimento, a frequência com que vai ocorrer e o tipo de serviço. Com todas estas informações à mão, um valor final é passado ao cliente, que decide se vale investir nesta forma de contrato”, diz ele.

O diretor da Socorro destaca que, em atendimento, os serviços de limpeza periódica da tubulação ou caixa d’água, desratização, dedetização e de descupinização podem fazer parte de um contrato de preço fixo. “O processo de acordo entre a desentupidora e o cliente vai considerar a periodicidade do serviço, podendo ser um contrato de renovação entre semestres, por exemplo”, afirma Pinheiro.

Para mais informações, basta acessar: www.socorrodesentupidora.com.br