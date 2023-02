Como o marketing digital agrega a inteligência artificial?

Se a previsão da IA (Inteligência Artificial) substituir profissionais no mercado de trabalho pudesse soar como uma tese improvável, o ano de 2023 teve início com a notícia de uma agência de publicidade e marketing norte-americana que trocou estagiários humanos por uma dupla de robôs. Caberá aos softwares realizar tarefas como pesquisas, projetos gráficos e geração de conteúdo editorial. É um exemplo real do potencial da IA dentro do marketing digital.

Por trás da decisão da agência estão ferramentas como Dall-E 2 e ChatGPT, ambos desenvolvidos pela startup OpenAI. Enquanto o primeiro produz imagens a partir de descrições textuais, o segundo é um protótipo de chatbot com várias funcionalidades, mas sobretudo focado em textos. Em uma pesquisa acadêmica, o programa mostrou ser capaz de escrever textos passíveis de aprovação em provas para médico, advogado e MBA em universidades de prestígio dos EUA.

O ChatGPT ganhou o centro das atenções midiáticas após a OpenAI abrir a ferramenta para testes, de forma gratuita, para qualquer usuário. Mas, dentro do contexto das empresas de marketing digital, chatbots já são usados no atendimento ao cliente, assim como diversos outros recursos vêm sendo aplicados com a contribuição da IA, tais como: a personalização de anúncios, o uso de dados para a criação do ICP (Ideal Customer Profile), a assistência com comando de voz no omnichannel e a automação de processos.

Com o uso de inteligência artificial, times de marketing conseguem condensar um grande volume de dados, obter previsões e assim desenvolver campanhas estratégicas. Outras aplicações podem ocorrer em específico para a captação de clientes. “Tecnologias como Machine Learning da Google e algoritmos de redes sociais ajudam a reduzir custos de aquisição de clientes e de leads, tornando as empresas mais estáveis e competitivas”, afirma Lucas Heber, Growth Marketer da agência Mestres do Site.

Segundo Heber, o uso inteligente dos novos leads conquistados também é um ponto de destaque que pode ser alçado com os chatbots em sincronia com a equipe de vendas. “O fator humano otimiza o resultado das máquinas e as máquinas otimizam os fatores humanos”, diz. Entretanto, ele acredita que muitos profissionais podem ser substituídos por inteligências artificiais, citando áreas de redação e copywriting, gestores de tráfego e designers gráficos.

Um estudo encomendado pela IBM aponta que 41% das empresas no Brasil já implementam inteligência artificial em suas operações. Entre os negócios da América Latina que usam apenas IA, em 30% dos casos a aplicação se dá no setor de marketing e vendas. Para o Growth Marketer da Mestres do Site, o marketing digital continuará crescendo em 2023 com anúncios móveis, marketing de conteúdo e inteligência artificial. Aos empreendedores da área, ele recomenda atenção aos grandes investimentos em tecnologia, uma vez que há chances de algo se tornar “obsoleto antes que o investimento se pague”.

Com tantas ferramentas disponíveis, Heber indica algumas tendências no marketing digital que, segundo ele, são seguras para investir: Conversational Marketing; utilização de vídeos; Internet imersiva; experiência híbrida (principalmente entre automação de marketing e time de vendas), estudo sobre inteligências artificiais, chatbots e, por fim, SEO para redução do custo pela aquisição por clientes.