Como utilizar internet móvel em viagens internacionais, segundo especialista

Encontrar uma forma de garantir o acesso à internet durante viagens para fora do país se transformou em uma etapa quase obrigatória entre os preparativos necessários para o momento. Seja para mandar e receber mensagens, ou simplesmente acessar as redes sociais e postar uma foto, hoje em dia é praticamente impensável realizar uma viagem dessas e abrir mão de todas as ferramentas que estão nos celulares ao alcance de uma mão.

Como, geralmente, os planos oferecidos pelas operadoras nacionais de telefonia móvel não englobam cobertura no exterior, existem algumas opções e tipos de serviços diferentes para resolver essa questão. E cada um deles funciona de forma distinta e traz suas vantagens e desvantagens.

A alternativa mais simples sempre foi ativar o chamado roaming internacional, diretamente com a operadora brasileira. O serviço habilita o uso no exterior do próprio número do usuário e cobra uma taxa diária por serviços de internet e/ou ligações. Apesar da comodidade, essa opção costuma ser a mais custosa devido aos valores altíssimos cobrados por cada dia de uso.

Outra opção é adquirir um chip e contratar um plano pré-pago com uma operadora local no país de destino. Essa opção costuma sair mais barata do que o roaming, mas traz algumas desvantagens para quem pretende visitar mais de um país no mesmo roteiro. Além de precisar trocar de chip a cada fronteira atravessada, ainda resta a questão da duração dos planos com relação ao tempo de viagem e a burocracia envolvida.

“Esse é um dos grandes diferenciais do chip internacional”, diz Paulo Guilherme Leal, criador da empresa de chips de viagem OMeuChip. O cliente pode comprar um chip internacional com duração específica para o período da viagem, e assim, “se ele for viajar por 7 dias, por exemplo, não precisa ficar com peso de ter comprado um plano de 30 dias”.

A utilização do chip internacional oferece a possibilidade de pacotes mais adequados às necessidades de consumo do viajante e planos diferentes de acordo com o destino que será visitado. Esses planos, com franquias ou ilimitados, disponibilizam conexão 4G ou 5G e ligações locais e internacionais por valores bem mais atrativos.

De acordo com Paulo Leal, o serviço é a certeza de não ter surpresas na conta com os custos de roaming da operadora local e oferece comodidade e tranquilidade, já que mesmo sem o chip nacional no celular, nada muda na sua utilização. Até mesmo o Whatsapp permanece com o número brasileiro.

Ainda existe a possibilidade de utilizar apenas redes wi-fi gratuitas que costumam estar disponíveis em hotéis, praças, restaurantes e afins. Mas apesar de essa ser, obviamente, a opção mais barata, limita bastante as possibilidades. “Importante ressaltar que ao usar rede de Wi-Fi gratuita, você expõe os dados de seu celular, pois não são seguras”, complementa o empresário.

Não perder o acesso a informações úteis durante uma viagem, como horários de funcionamento dos estabelecimentos, endereços de restaurantes e a possibilidade de encontrar locais e caminhos através dos aplicativos de GPS, entre outros, auxilia bastante a se locomover e aproveitar melhor os destinos, principalmente quando em áreas mais urbanas.

“Nada é melhor do que o avião pousar e você já conseguir mandar um alô para sua família, dizendo que chegou bem”, afirma Paulo Guilherme Leal.

Para saber mais, basta acessar: http://omeuchip.com/