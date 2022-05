Comunicação é ferramenta importante para uma liderança eficaz

A comunicação eficaz é peça importante em diversos contextos, seja na vida pessoal ou profissional. Nem sempre é tarefa fácil se fazer entender e isso serve para assuntos do dia a dia e para rotinas empresariais. Porém, quando isso é levado para o campo corporativo, a comunicação falha ou até mesmo a falta de comunicação pode trazer prejuízos para toda a empresa.

Nesse quesito, o líder tem um importante papel, pois muitas vezes é dele que vem a maioria das informações que devem chegar sem ruídos a toda a equipe. Por isso, ele deve adotar práticas para que o diálogo seja fluido e eficaz, incluindo o uso da escuta ativa e motivação para que seus liderados se comuniquem sem receios. Ou seja, o líder é núcleo da comunicação eficaz de cada setor. Quando um líder não comunica e não deixa que a equipe comunique, a tendência é que os processos fiquem engessados e até mesmo que não funcionem como deveriam.

“A comunicação deve ser bem dosada e adequada ao perfil de quem a está recebendo. Nem sempre os caminhos são os mesmos. Até mesmo um determinado modo de falar pode funcionar com algumas pessoas e outras não. Um bom líder deve estar atento em como comunicar a cada um de seus colaboradores de maneira customizada”, afirma Carolina Augusto, profissional de comunicação da RS Serviços. “Claro que isso nem sempre é simples, mas um líder deve estar atento aos variados pontos de vista de uma equipe e estar aberto ao diálogo”, completa.

Sendo assim, para bem comunicar não basta informar. É preciso analisar o contexto, o receptor e até mesmo o meio pelo qual a informação será passada para que ela seja recebida e processada de maneira eficaz. Muitas mensagens são passadas de modo inapropriado e sem os devidos cuidados e, muitas vezes, o resultado não é o esperado.

“A comunicação entre líderes e liderados deve ser clara. É preciso ter cuidado com o que se comunica para que não haja desentendimentos. Empatia é um dos caminhos, afinal, quando você se coloca no lugar dos colaboradores você tem uma ideia do que eles precisam naquele momento”, explica Eduarda Reiter, coordenadora de marketing da RS Serviços.

Em artigo publicado pela Great Place To Work (GPTW), dentre as boas práticas que um líder deve ter na arte de comunicar estão: criar rotinas de comunicação, aproveitar os canais de comunicação, desenvolver a escuta ativa e criar uma cultura de feedback. Baseado nesses pilares, a comunicação entre as pessoas de uma mesma empresa pode ser bastante fluída e eficaz.