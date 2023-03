Comunidade financeira mundial otimista em superar desafios do mercado e construir uma economia do futuro mais sólida, impulsionada pela tecnologia e sustentável

A segunda edição da Conferência do Setor Financeiro (FSC 2023) se encerrou em Riad, com clima de otimismo e energia para superar os desafios do mercado e construir uma economia do futuro mais sólida, impulsionada pela tecnologia e sustentável.

Mais de 3.200 participantes de 82 países e 180 meios de comunicação se reuniram na capital saudita para discutir o caminho a seguir pela comunidade financeira mundial sob o tema da conferência de “Perspectivas Financeiras Promissoras”.

Representantes de algumas das maiores instituições financeiras mundiais se uniram. Ministros das Finanças do Governo se reuniram para identificar o roteiro mais eficaz para o futuro crescimento e prosperidade do setor, permitindo maior uso de tecnologia, diversificação, cooperação transfronteiriça e adoção da economia ecológica.

A conferência também percebeu diversos MOUs e acordos assinados para apoiar o desenvolvimento imobiliário, desenvolvimento de FinTechs e soluções de financiamento digital no valor de bilhões de dólares; além disto, o Banco Nacional do Iraque anunciou o início das operações na Arábia Saudita.

Concluindo a conferência, o governador do Banco Central Saudita, Sua Excelência Ayman Mohammed Alsayari, destacou os esforços do país para oferecer um ambiente atrativo a empresas FinTech segundo as metas da Visão 2030 e o papel vital que desempenham para respaldar o crescimento do setor privado, diversificar a economia bem como estimular a poupança, o financiamento e o investimento.

Ao debater o importante papel do capital de risco, Courtney Powell, Diretora de Operações e Sócia-Diretora da 500 Global, disse: “Desde que fizemos nosso primeiro investimento no Oriente Médio em 2012, vimos um crescimento incrível e temos 14 empresas hoje avaliadas em mais de US$ 100 milhões. A disposição do governo em dar suporte aos empreendedores combinada com a abertura nacional mostra que tem potencial de se tornar um importante centro internacional de empreendedorismo.”

Em discussão sobre o futuro dos fluxos monetários mundiais, Sua Excelência Giancarlo Giorgetti, Ministro da Economia e Finanças da Itália, declarou: “No setor financeiro, a fragmentação induzida pela tensão geopolítica terá grandes implicações ao afetar a estabilidade financeira e mundial, a alocação de capital transfronteiriça, sistemas de pagamentos internacionais e preços de ativos.”

O financiamento para o setor de PMEs foi um ponto de debate chave no último dia da conferência com o enorme crescimento do setor no Oriente Médio e a nível internacional. Tala Al Jabri, Membro do Conselho da Middle East VC Association (MEVCA) identificou uma grande lacuna de financiamento para o setor. Ele disse: “95% das empresas na região são PMEs e o perfil de empréstimo destinado a elas é de apenas 7%, que é o mais baixo do mundo, indicando uma imensa lacuna.”

Enquanto isto, o setor FinTech na Arábia Saudita está florescendo, como Ziad Alyousef, Vice-Governador de Desenvolvimento e Tecnologia do Banco Central Saudita (SAMA) explicou: “Em 2018, havia menos de 10 empresas operando na comunidade FinTech. Agora, há mais de 155 empresas operando em âmbito nacional e isto levou ao aumento dos investimentos eàcriação de empregos.”

