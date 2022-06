Congresso Científico Online da FEAPAES-SP acontecerá em agosto

O Congresso Científico Online da FEAPAES-SP que será realizado pela Federação das APAES do Estado de São Paulo (FEAPAES-SP) e pelo Instituto de Ensino em Pesquisa UNIAPAE-SP, entre os dias 22 e 25 de agosto, terá como tema: os desafios para a inclusão social da pessoa com deficiência intelectual, múltipla e autismo na atualidade. O evento pretende atrair profissionais do terceiro setor das áreas de assistência social, educação, saúde e gestão; docentes e discentes de universidades e institutos de pesquisa e gestores de políticas públicas.

De acordo com a organização do evento, nas edições anteriores, os temas relevantes despertaram o interesse de estudiosos de Portugal e Moçambique, e de 23 estados brasileiros. “Nossa intenção é atrair novamente o interesse do público com assuntos relevantes e que agregam na luta pelos direitos das pessoas com deficiências”, afirma Denise Costa, professora doutora em serviço social e coordenadora do UNIAPAE-SP.

Além de contar com a expertise da FEAPAES-SP, o congresso ainda tem o apoio da Universidade Estadual Paulista “Júlio Mesquita Filho” (Unesp) e visa incentivar estudos, pesquisas e discussões acadêmicas voltadas ao universo da pessoa com deficiência. “Há alguns anos, a FEAPAES-SP busca participar de estudos acadêmicos voltados à pessoa com deficiência, nesse sentido o Congresso Científico vem, ano a ano, se firmando como um importante espaço de difusão do conhecimento e de debate acerca da importância da inclusão social da pessoa com deficiência” explica a superintendente do UNIAPAE-SP Cristiany de Castro.

Para Vera Lucia Ferreira, presidente da FEAPAES-SP, o Congresso tem papel fundamental no aprimoramento dos serviços prestados pelas APAES, pois incentiva o estudo e a pesquisa por parte dos profissionais que atuam nas organizações. “Importante ressaltarmos que o Congresso permite o aperfeiçoamento dos profissionais que prestam o atendimento às pessoas com deficiências, sem dúvida uma ferramenta importante de ampliação do conhecimento e também de fomento às discussões em prol dessas pessoas”, explica a presidente.

A programação completa do evento e as inscrições, que podem ser realizadas até o dia 10 de agosto, estão disponíveis no site do UNIAPAE-SP (www.uniapaesp.org.br).