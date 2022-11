Congresso em Natal (RN) reunirá nomes do Direito Penal

Nos dias 19 e 20 de maio de 2023, Natal (RN) sedia a oitava edição do Congresso Brasileiro de Direito Penal, um dos mais tradicionais congressos jurídicos no país. O encontro reunirá temas relevantes na área das ciências criminais, casos práticos inspiradores e experiências de sucesso com seus aprendizados. Os temas são definidos a partir de curadoria e de um processo de escuta a estudantes e profissionais do Direito de todo país, sendo abordados por profissionais das mais variadas áreas do Direito e Processo Penal, incluindo Delegados, Juízes, Promotores de Justiça, Advogados, Doutrinadores, dentre outros.

O Congresso Penal terá auditórios simultâneos. A plenária sediará a maioria das palestras do Congresso. Nos auditórios paralelos acontecerão palestras com conteúdos específicos e um conjunto de atividades complementares, além de business points, espaços para feira gastronômica, patrocinadores, apoiadores e expositores alavancarem relacionamentos e negócios.

Entre os palestrantes e painelistas do Congresso Penal 2023 estão nomes como Cleber Masson, Renato Brasileiro, Anna Victória, Rogério Sanches Cunha, Paulo Lopo Saraiva, Ana Cristina Mendonça, Geovane Moraes, dentre muitos outros profissionais.

O congresso contará ainda com nomes como Fayda Belo (Advogada Criminalista), Rogério Greco (Secretário de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais), Cláudia Barros (Promotora de Justiça), Bruno Zampier (Delegado da Polícia Federal), Alexandre Morais da Rosa (Juiz de Direito em Santa Catarina), Luana Davico e Érico Pallazo (Delegados de Polícia no DF), dentre outros. A programação completa está disponível no site https://congressopenal.com.br

O Coordenador Geral do Congresso Penal 2023 e Diretor do Grupo Notorium, Allan Christyan Sousa de Almeida, explicou na última edição do evento (com mais de 3000 participantes) que uma programação afinada com as necessidades do mundo das ciências criminais é fruto dos mais de 10 anos de consistência na promoção do conhecimento buscado pelos estudantes e profissionais do Direito. “O mundo jurídico exige que seus operadores desempenhem muitas funções importantes, e cada uma delas se transforma continuamente, afinal as leis e o processo penal estão mudando, se atualizando a todo momento. Sabemos que o acesso a conhecimento de ponta e o networking, pensados sob medida para esses profissionais, facilita sua jornada e fortalece seu business jurídico”.

Existem diversas modalidades para participar do Congresso Penal 2023. Nesta edição será possível fazer a inscrição para o congresso presencial ou somente para acesso digital, e também para o acesso à Feira de Exposições, a Penal Experience. Após o encontro, será possível assistir aos conteúdos pela plataforma Notorium Play. A participação presencial, tanto na Penal Experience como no Congresso Principal, dá acesso a todos os auditórios paralelos, com acesso limitado apenas à lotação do espaço. O acesso aos auditórios paralelos também poderá ser feito mediante convites emitidos pelos patrocinadores, apoiadores, parceiros, expositores e promotores de palestras.

Os participantes também terão poderão submeter artigos voltados às ciências criminais, podendo publicar seus trabalhos no anuário do Congresso ou até mesmo apresenta-los presencialmente às bancas examinadoras do Congresso Penal 2023. O edital encontra-se disponível no site oficial do congresso: https://congressopenal.com.br