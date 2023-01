Consórcio possibilita a aquisição de bens e serviços

Ao final de cada ano as pessoas costumam preparar uma lista de desejos para serem cumpridos nos 365 dias seguintes. Algumas metas podem ser sonhos antigos, como comprar a casa própria e sair do aluguel, adquirir um carro novo ou até mesmo viajar mais. E para se conseguir realizar todos os itens desejados é preciso planejamento financeiro. Para isso, uma opção que os consumidores têm é o consórcio. A modalidade é uma forma de investimento que possibilita a aquisição de bens e serviços por meio de cartas de crédito.

Se apresentando como uma forma vantajosa de aplicação no mercado, o consórcio apresentou crescimento no último ano. Segundo dados divulgados pela Associação Brasileira das Administradoras de Consórcio (ABAC), a venda de novas cotas, entre janeiro e novembro de 2022, apresentou alta de 14,5%, em relação ao mesmo período do ano anterior.

Valores atrativos das parcelas, flexibilidade e facilidade para a aquisição do bem ou realização do serviço são alguns dos critérios levados em conta pelos clientes na hora de fazer o consórcio. “Os clientes podem escolher entre diversos valores de carta de crédito, de acordo com o seu poder de compra”, afirma José Climério Silva Souza, Diretor Executivo do Consórcio Nacional Bancorbrás. “A modalidade permite que o consorciado se planeje financeiramente, evitando uma compra por impulso e acabar se descapitalizando”, completa.

Os consorciados têm a possibilidade de contemplação por sorteio e, também, de oferecer lances, podendo embutir parte do valor ofertado utilizando a própria carta de crédito. A prestação é constituída pelo fundo comum – valor pago pelo consorciado para formar a poupança que será destinada à compra do bem ou serviço -, pela taxa de administração e por um fundo de reserva.

Atualmente, a modalidade permite a aquisição de diversas coisas, desde a compra de uma casa ou automóvel até a realização de serviços, como pequenas reformas, viagens, festas, cirurgia plástica, tratamento dentário, cursos e outros. “Vale ressaltar também que no consórcio de imóveis é possível utilizar o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para oferta de lance ou para complementar o valor do crédito”, comenta José Climério.