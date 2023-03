Consórcio tem potencial de crescimento para os próximos anos

Diferentemente do muitos podem pensar, o consórcio não é somente uma modalidade de compra, e sim uma forma de investimento, onde um grupo de pessoas se une com o objetivo de adquirir um bem ou serviço. Pode ser realizado para festas e eventos, para cirurgia plástica, para viagem, para estudo, reforma da casa, dentre outros motivos. Essa modalidade de aquisição consiste em todos os integrantes contribuírem mensalmente com um determinado valor, formando uma poupança comum a todos, e até o fim do período estipulado em contrato todos serão beneficiados.

De acordo com o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), os serviços de consórcio responderam por 70% do PIB brasileiro em 2021. Segundo a ABAC (Associação Brasileira de Administradoras de Consórcios), dos R$ 412 bilhões de ativos administrados pelo Sistema em 2021, R$ 2,4 bilhões eram do consórcio de serviços. A pesquisa da associação, realizada pela Kantar, aponta que 75% das utilizações dos créditos de serviços foram voltadas para pequenas reformas, 1,6% para saúde e estética, 1,6% para turismo, 0,5% para educação e 0,41% para festas e eventos.

O gerente comercial da Randon Consórcios – Yeah, Cleber Sanguanini, ressalta que muitos brasileiros encontram dificuldades em poupar parte do salário ou organizar todas as finanças para entrar em investimentos de grande porte. Segundo o especialista, o consórcio de serviços é indicado para quem planeja uma viagem especial, fazer uma reforma, aprimorar os estudos, eventos como formatura e casamento, e procedimentos estéticos.

Gostou dessa matéria? Receber notícias Powered by

“Como se trata de uma modalidade de crédito flexível, é possível encontrar parcelas que se adaptam a diferentes realidades financeiras. As parcelas são pagas mensalmente, um valor razoável dentro do orçamento e do período planejado”, explica.

De acordo com Sanguanini, mantendo os pagamentos em dia, o consorciado participa das assembleias mensais de contemplação e concorre na modalidade de sorteio. “Suas chances de contemplação aumentam quando oferta um lance. Após a contemplação o consorciado tem acesso a carta de crédito e pode iniciar o processo de contratação do serviço”, esclarece, salientando que o prazo de pagamento é definido em contrato com a administradora e de acordo com as configurações do grupo de consórcio.

O gerente comercial descreve que no consórcio de serviços, o cliente tem acesso a carta de crédito e pode contratar, pagando à vista, serviços profissionais de qualquer natureza, como, por exemplo, cirurgias plásticas, tratamentos dentários, festas e eventos (casamento, formatura, 15 anos), viagens, intercâmbios, serviços de reformas (materiais não são considerados – somente o serviço), cursos técnicos e superiores e consultorias.

Mais informações disponíveis em: https://www.yeahconecta.com.br