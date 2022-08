Construção de shopping segue rígidos padrões de ESG

O ESG já está na pauta do Central Park Plaza Shopping, mesmo antes de ser inaugurado. Sob responsabilidade do grupo Central Park Urbanismo, a construção do empreendimento, que deverá ser entregue no segundo semestre de 2023 aos moradores da região de Cotia e Vargem Grande Paulista, segue rígidos padrões de sustentabilidade.

E essa preocupação começa pela seleção dos fornecedores, que, segundo o engenheiro Eteny Magalhães, todos são homologados com certificação ambiental. Ainda, para facilitar a coleta seletiva, existem recipientes de descarte por todo o canteiro. “Todos os dias, a obra gera cerca de duas toneladas de entulho, que são devidamente descartadas. Doamos apenas os materiais que podem ser úteis para a geração de renda dos catadores e cooperativas locais”, explica o engenheiro.

Todos os 15 mil litros de água consumidos diariamente na obra vêm de poço artesiano, com capacidade para produzir 100 mil litros de água por dia. Quando o shopping estiver em plena operação, o poço será suficiente para suprir todo o consumo do empreendimento, como o sistema de climatização, banheiros, praça de alimentação, limpeza e manutenção. Portanto, o shopping fará o reaproveitamento total da água do subsolo.

Outra preocupação do empreendimento foi a compensação ambiental. “Do início da obra até o momento, já executamos no local o plantio de 3 mil mudas de eucaliptos e de outras espécies ornamentais que farão parte do paisagismo”, acrescenta Eteny Magalhães.

Após a obra finalizada, o comprometimento com a sustentabilidade continuará. Para maior aproveitamento da luz natural, na entrada do piso térreo haverá claraboias pergoladas com pele de vidro, e na praça de alimentação serão aproximadamente 70 metros quadrados de vão-luz com janelas. O shopping terá ainda estação própria para tratamento de esgoto e sistema de reaproveitamento de água da chuva e do ar-condicionado, com previsão de captação diária de 15 mil litros de água. O estacionamento também disponibilizará pontos para recarga de bateria de carros elétricos e não está descartada a instalação futura de uma usina para geração de energia solar.

Diferenciais

O Central Park Plaza Shopping está localizado na Avenida Ivo Mário Isaac Pires, 4.040 – Tijuco Preto, Vargem Grande Paulista, uma das principais vias de ligação da região, e sua área total envolve 32.622 mil metros quadrados de área construída e 22 mil metros quadrados de área bruta locável (ABL). Desde o início das obras, já foram gerados mais de 800 empregos diretos e indiretos.

No empreendimento estão previstas mais de 144 lojas, seis megalojas, três âncoras, 20 quiosques, academia, caixas eletrônicos, casa lotérica, pet shop, boliche, pista para caminhada, minigolfe, quadras de beach tennis, playground, estacionamento com 800 vagas, supermercado com 3 mil metros quadrados, cinco salas de cinema, salas de coworking, 420 assentos na praça de alimentação e espaço saúde, com clínicas médicas, consultórios médicos e odontológicos, laboratório de análises clínicas, dentre outros serviços.

O empreendimento foi projetado e desenvolvido por profissionais, como o Escritório Jayme Lago Mestieri Arquitetura e Desenhos e Marcelo Faisal Paisagismo, e a incorporação leva a assinatura da Central Park Urbanismo e Administração.

O grupo Central Park Urbanismo foi fundado em 1975 e possui forte atuação nas cidades de São Paulo, Cotia, Itapevi, Vargem Grande Paulista, São Roque, Mairinque, Ibiúna, Sorocaba, Barueri e Osasco, tendo viabilizado mais de 20 mil unidades entregues, entre loteamentos populares, médios e de alto padrão, chácaras de lazer, condomínios, casas e apartamentos.