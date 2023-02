Construtora finaliza integração de aquisições e nomeia primeira mulher como CEO

A Gafisa segue plano estratégico de 2023 com a finalização da integração com a Bait Incorporadora, empresa adquirida em 2022. A captura de sinergias entre as duas empresas foi essencial para o rápido cumprimento do plano de fusão, previsto inicialmente para meados deste ano.

Com essa etapa concluída, Henrique Blecher e Gustavo Nunes, executivos vindos da Bait Incorporadora, deixam a Companhia para realização de projetos pessoais. A decisão foi em comum acordo e prevista.

Para assumir o comando da Gafisa, Sheyla Resende foi nomeada como CEO. Ela será a primeira mulher a ocupar esse cargo em 68 anos de história da empresa. A executiva está há 14 anos na empresa, ocupando cargos de direção nos últimos quatro anos.

Gostou dessa matéria? Receber notícias Powered by

“As movimentações e aquisições realizadas nos últimos três anos estão alinhadas ao posicionamento estratégico da Companhia em focar em produtos com alto valor agregado, em regiões nobres, nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro. As duas sedes da Gafisa atuarão com unicidade na sua gestão e cultura organizacional, mantendo a visão financeira de geração de caixa”, conclui Sheyla.

A nomeação demonstra a cultura da Gafisa com o olhar para desenvolvimento de lideranças e talentos femininos. “O setor ainda tem muitos passos pela frente para superar a disparidade de gênero. Sinto-me honrada na representação feminina neste movimento que reforça nossa Política ESG, no que se refere à equidade de gênero, em consonância com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis (ODSs) definidos pela ONU”, detalha a nova CEO.

Além da nomeação de Sheyla Resende, haverá um Comitê de Gestão, multidisciplinar, que contará com mais três membros, composto por um novo Diretor Financeiro (CFO) – a ser anunciado nos próximos dias e outros dois atuais diretores da empresa.

Luis Fernando Ortiz, colaborador da Gafisa há 12 anos, quatro destes como Diretor de Incorporação, assume o cargo de Vice-presidente de Negócios e passa a gerir, além da Incorporação, Marketing, Comercial e Novos Negócios, as áreas de Jornada do Cliente (CX).

Renata Yamada, que atua na Gafisa desde a reestruturação iniciada 2019, passa a ocupar o cargo de Vice-presidente de Gestão & Jurídico, áreas com grande sinergia e vocação de governança, pilar fundamental tanto na história, como no futuro da Companhia.

“Este comitê tem como principal atribuição deliberar sobre as decisões estratégicas da Companhia. Uma empresa com a nossa dimensão, demanda uma combinação de experiências na condução de seus negócios, que está refletida nesta formação” – ressalta Sheyla Resende.

Perfil do CEO da Gafisa

Sheyla Resende – Engenheira Civil, formada pela Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), com 14 anos de experiência em Construção Civil. A executiva ingressou na Gafisa, onde atuou como trainee, engenheira, gestora de Obras e gerente de Gestão e Qualidade. Em 2019, tornou-se diretora de Gestão e RH, sendo promovida em abril de 2021 à Vice-Presidente de Gestão e RH da Gafisa, responsável pela coordenação do Comitê de Gestão e pelas áreas Administrativa, Comunicação Corporativa, Gestão, Processos e Qualidade, Jurídico e Recursos Humanos. Sua atuação no turnaround da Gafisa foi essencial para que a empresa se reestabelecesse e tivesse novamente protagonismo.

Perfil dos Vice-Presidentes da Gafisa

Luis Fernando Ortiz – Engenheiro Civil, com MBA em Economia Setorial e Mercados pela Escola Politécnica da USP e MBA em Finanças pela Fundação Getúlio Vargas, com experiência de 25 anos no mercado imobiliário, tendo como trajetória as áreas de Novos Negócios, Incorporação e Comercial. Nos últimos 4 anos ocupava a função de Diretor Executivo de Incorporação participando ativamente da consolidação do portfólio da Gafisa e no segmento de alta renda.

Renata Yamada – Advogada, formada pela Universidade Federal Fluminense (UFF), com ampla experiência nos setores consultivo e contencioso. Especializada em direito tributário (IBET) e administrativo (UCAM), com cursos de extensão em tributação e contabilidade, processo civil e direito imobiliário. Após 15 anos de atuação em escritórios de advocacia, migrou, há 6 anos para a atuação corporativa. Atualmente, a executiva é Diretora Jurídica da Gafisa.