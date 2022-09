Contêineres de resíduos sólidos são essenciais para a coleta de lixo industrial

Na maioria dos casos, a manufatura provoca ao longo de seu processo a geração de resíduos sólidos e/ou efluentes. Sejam resíduos provenientes da matéria prima ou do processamento desta até sua transformação no produto, gerando sobras, refugos, substratos, borras ou rejeitos. Para tanto, as indústrias devem estar preparadas para realizar o gerenciamento destes resíduos.

A Política Nacional de Resíduos Sólidos estabelece a obrigatoriedade de as unidades industriais elaborarem um plano de gerenciamento de resíduos sólidos e o executarem, de modo a identificar e classificar os resíduos de acordo com sua natureza de risco, estado físico e origem, além de quantificar a geração, adotando o processo de segregação, acondicionamento, armazenamento, coleta e transporte e destinação e/ou disposição final por tipo de resíduo.

Segundo a Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental – ABES, as soluções ambientais relacionadas aos resíduos sólidos industriais envolvem a reciclagem de materiais, a destruição por coprocessamento em cimenteiras, a incineração, a inertização e aterro especial para resíduos perigosos, a construção e exploração de aterros de rejeitos industriais e minerais e a montagem de sistemas de logística reversa.

Assim, para dar a destinação ambientalmente adequada para cada resíduo gerado nas atividades industrial é preciso primeiro identificá-los e classificá-los, atividade que muitas vezes pode ser trabalhosa devido à complexidade dos processos e à periculosidade do lixo industrial. Em seguida, os resíduos devem ser segregados e acondicionados temporariamente, até serem levados para uma central externa de armazenamento onde serão coletados por alguma empresa especializada no segmento de resíduos industriais.

No processo prévio à coleta, os contêineres e coletores para acondicionamento de resíduos sólidos desempenham função essencial ao longo das etapas do gerenciamento interno na indústria, sendo o local adequado para o gerador realizar a ação do descarte. Os contentores acondicionam de forma prática, muito dos tipos de resíduos sólidos, como as embalagens de matéria prima, as sobras de materiais do processo produtivo e da limpeza de máquinas. Quando dispõem de rodas, os contêineres possibilitam o deslocamento do resíduo de um ponto ao outro. Podem ser adaptados com volteador, acessório acoplado no contêiner que possibilita empilhadeira a levantar e descarregar o resíduo contido no equipamento.

Segundo a consultora de vendas da Contemar Ambiental, Silvânia da Silva, os contentores permitem as empresas atenderem a Resolução CONAMA nº275 e a prepararem o lixo industrial para uma coleta seletiva, “visualmente, é possível identificar o resíduo que irá para o descarte, conforme a cor do contentor”.

Segregados e bem acondicionados, os resíduos sólidos ficam preparados para serem coletados, transportados e enviados para sua destinação ambientalmente adequada ou disposição final, tendo todo o seu deslocamento rastreado por meio do Manifesto de Transporte de Resíduos (MTR), obrigatório em todo o território nacional.