Cotemig Startups chega a sua 11ª edição

Está chegando a 11ª Edição do Cotemig Startups, programa de formação de empreendedores e desenvolvimento de startups, realizado em Belo Horizonte.

O programa é promovido pela Faculdade COTEMIG em parceria com diversas empresas referências em inovação e visa transformar ideias inovadoras em negócios de sucesso.

O Cotemig Startups é um programa de pré-aceleração de startups fundado em 2017 que já acelerou mais de 500 ideias e investiu mais de dois milhões em startups de Minas Gerais.

Esta edição contará com o patrocínio da Holding Saúde Ventures e a participação de 30 equipes (1 a 5 membros) selecionadas. Elas terão uma série de benefícios, como, por exemplo, participar de workshops exclusivos, mentorias com especialistas do mercado e suporte por parte dos agentes de aceleração. As três melhores equipes ainda concorrem a R$ 60.000 em benefícios.

A última edição do Cotemig Startups contou com a participação de mais de 65 equipes, sendo elas formadas por 300 estudantes da 3ª série do Ensino Médio do Colégio COTEMIG e mais de 80 parceiros. “O Cotemig Startups é um projeto que ajudei a idealizar e fundar em 2017 e desde então estou como coordenador. Estou sempre buscando as melhores ferramentas e metodologias e adequando cada edição para potencializar os negócios que ajudamos a desenvolver. Não tivemos uma edição igual a outra desde a primeira, sempre trazemos inovação e conectamos nossas startups com especialistas de mercado. Nada mais prazeroso do que ver que uma equipe que chegou com um sonho, uma ideia e saiu com um projeto faturando em apenas 3 meses”. — disse Eugenio Araújo, CEO da Holding Saúde Ventures e Fundador/Coordenador do Cotemig Startups.

Como um programa de uma instituição de ensino, o foco é que uma porcentagem do público envolvido seja de jovens do Ensino Médio, para formar e fomentar a cultura empreendedora. “Visamos prestar um apoio na formação desses estudantes, tornando-os mais responsáveis, dinâmicos e prontos para tomarem a frente no mercado, levando a jovens mais maduros e experientes mesmo no começo de sua jornada profissional” — declara Franciele Sena, Coordenadora do Cotemig Startups.

Inscrições e mais informações sobre o Cotemig Startups:

Período de inscrições: até o dia 18 de setembro.

Para saber mais sobre o programa, basta acessar: https://startups.cotemig.com.br/

Obs: esta edição é aberta ao público, ou seja, não é exclusiva para alunos do Cotemig.

Sobre a Holding Saúde Ventures

A Holding Saúde Ventures é uma venture builder do setor de saúde que seleciona de forma contínua startups e inovações aplicadas.

Desse modo, no universo 4.0, o foco é a incorporação da Inovação Aberta (Open Innovation). Ou seja, ao invés de criarem algo totalmente do zero, selecionam no mercado soluções inovadoras em saúde para desenvolvê-las.

Ademais, fazem parte da Holding FCJ, a maior venture builder da América Latina, com mais de 1.200 pessoas envolvidas no ecossistema de inovação.

Para conhecer mais sobre a Holding Saúde Ventures através do site: https://www.saudeventures.com.br/