Cozinhas pequenas ganham praticidade com torneiras multifunção

Espaços reduzidos requerem maior planejamento para torná-los funcionais. E isso se aplica principalmente a cozinhas, lugar onde a praticidade simplifica os preparos e a higienização tão essencial neste ambiente.

Pensando nisso, marcas inovam com metais que concentram diferentes funções, inclusive com soluções três em um. “Ter água em temperatura ambiente ou quente e purificada com filtro em uma mesma peça, além de otimizar espaço, ajuda a ganhar tempo no preparo de alimentos. Além de tornar desnecessário o aquecimento de água em alguns preparos, colabora na limpeza, diminuindo a necessidade de uso recorrente de desengordurante”, destaca Oslaine Bandeira, gerente de marketing e branding das marcas Deca e Hydra.

“Outro ponto importante é o acesso rápido da água filtrada sem necessidade de reabastecimento ou instalação de outro equipamento que comprometa o espaço de bancada”, reforça.

Uma funcionalidade que tem também atraído atenção no mercado de metais de cozinha é a bica flexível. “Algumas versões contam com ducha removível que pode ser alongada, permitindo levar e direcionar o jato de água para onde desejar. Além disso, opções de jatos concentrados e suaves facilitam a limpeza dos espaços e a higienização de alimentos, desde os mais delicados, como hortaliças, por exemplo”, revela Oslaine.