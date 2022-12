Crash Bandicoot está de volta em novo jogo de competição por equipes, quatro contra quatro, Crash Team Rumble™

Prepare-se para se unir e lutar, porque Crash e seus amigos (e inimigos) estão de volta, e desta vez haverá uma competição inesperada e feroz! Em desenvolvimento pela talentosa equipe da Toys for Bob, que trouxe aos fãs o aclamado Crash Bandicoot™ 4: It’s About Time™, Crash Team Rumble™é um novíssimo videogame multiplayer online baseado em equipes 4v4, ambientado no universo vibrante e maluco de Crash Bandicoot. Publicado pela Activision Publishing, Inc, Crash Team Rumbleserá lançado para PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox® Series X/S e Xbox One® em 2023.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20221208005298/pt/

Crash Team Rumble Gameplay Screenshot (Photo: Business Wire) Gostou dessa matéria? Receber notícias Powered by

No Crash Team Rumble, os fãs poderão jogar como Crash, Dingodile e uma série de outros amigos e inimigos, cada um com seu próprio poder, personalidade e estilo de jogo, enquanto competem em arenas selvagens e variadas em um jogo multiplayer online de equipe 4v4. Para levar sua equipeàvitória, os jogadores precisarão deslizar, chutar, bater e esmagar em equipe para ser o “fur-st” que pega mais frutas Wumpa em sua zona de entrega, enquanto defencem simultaneamente a zona de queda da equipe adversária. Com jogo multiplataforma, Crash Team Rumble contará com vários elementos estratégicos de jogabilidade que certamente mudarão as pontuações de formas hilárias.

“Estamos entusiasmados em revelar nossa nova versão do multijogador no universo Crash com Crash Team Rumble“, disse Paul Yan, diretor do co-estúdio da Toys For Bob. “Crash Team Rumble tem algo para todos: um jogo fácil de aprender para quem quer apenas começar, enquanto oferece aos jogadores experientes a chance de aproveitar e dominar as habilidades únicas de seu herói”.

Para mais informações, acesse o site oficial do Crash Bandicoot, e siga o @CrashBandicoot no Instagram, Twitter, Facebook e TikTok para obter mais informações sobre o Crash Team Rumble. Confira o trailer de divulgação aqui.

Sobre a Activision

Com sede em Santa Mônica, Califórnia, a Activision é uma produtora e editora líder mundial de entretenimento interativo conectando centenas de milhões de jogadores ao redor do mundo através da alegria, diversão e emoção da competição possibilitada pelo entretenimento épico. A Activision mantém operações em todo o mundo e é uma divisão da Activision Blizzard (NASDAQ: ATVI), uma empresa S&P 500. MMais informações sobre a Activision e seus produtos podem ser encontradas no site da empresa em www.activision.com ou seguindo @Activision.

Nota de advertência em relação às declarações prospectivas: As informações neste comunicado de imprensa que envolvem as expectativas, planos, intenções ou estratégias da Activision Publishing em relação ao futuro, incluindo declarações sobre a disponibilidade esperada, características, funcionalidade, jogabilidade e preços para o Crash Team Rumble, são declarações prospectivas que não são fatos e envolvem uma série de riscos e incertezas. Fatores que podem fazer com que os resultados futuros reais da Activision Publishing sejam materialmente diferentes daqueles expressos nas declarações prospectivas estabelecidas neste comunicado incluem atrasos imprevistos de produtos e outros fatores identificados nas seções de fatores de risco do mais recente relatório anual da Activision Blizzard no Formulário 10-K e quaisquer relatórios trimestrais posteriores no Formulário 10-Q. As declarações prospectivas neste comunicado baseiam-se em informações disponíveis para a Activision Publishing e Activision Blizzard a partir da data deste comunicado, e nem a Activision Publishing nem a Activision Blizzard assumem qualquer obrigação de atualizar tais declarações prospectivas. As declarações prospectivas consideradas verdadeiras quando feitas podem, em última análise, revelar-se incorretas. Estas declarações não são garantias do desempenho futuro da Activision Publishing ou da Activision Blizzard e estão sujeitas a riscos, incertezas e outros fatores, alguns dos quais estão além de seu controle e podem fazer com que os resultados reais sejam materialmente diferentes das expectativas atuais.

© 2022 Activision Publishing Inc. ACTIVISION, CRASH, CRASH BANDICOOT,e CRASH TEAM RUMBLE são marcas comerciais da Activision Publishing, Inc. Todas as outras marcas comerciais e nomes comerciais são propriedade de seus respetivos proprietários.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20221208005298/pt/

Contato:

Marisa Benveniste

Activision



[email protected]

Fonte: BUSINESS WIRE