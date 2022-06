Cresce a adesão do consumidor à compra de medicamentos por meio de aplicativo

A realização de compras de medicamentos por meio de aplicativos ganhou impulso a partir da pandemia, e se consolida como um modelo de grande conveniência e segurança para os consumidores. Nesse contexto, cresce a atuação de aplicativos que reúnem ofertas de diversas farmácias. É o caso da Farmazon – plataforma online de comercialização de medicamentos, e o primeiro app 100% voltado ao mundo de farmácias no Rio de Janeiro -, que amplia sua atuação para todo o território nacional.

Em São Paulo, o aplicativo já passa a contar com 35 novas farmácias da rede Pense Farma, que aderiram à plataforma. A partir de um investimento de R$ 1 milhão, o Farmazon ganhou escala e recebeu novas versões, incorporando novas funcionalidades, como o diferencial exclusivo de disponibilizar tecnologia que permite a leitura da receita controlada e seu envio imediato para a conclusão da compra do medicamento, sem necessidade de verificação humana.

O Farmazon une ofertas de farmácias e drogarias, disponibiliza os produtos para compra via aplicativo e realiza a entrega aos usuários em até 30 minutos, facilitando a interação entre consumidores e farmácias locais para a compra e a entrega rápida de medicamentos. Com a expansão nacional, consumidores e farmácias de todo o Brasil poderão utilizar a plataforma, que utiliza a tecnologia de geolocalização para conectar os estabelecimentos mais próximos da casa do consumidor.

“O sucesso obtido pelo Farmazon no Rio de Janeiro nos dá a confiança de que as demais cidades brasileiras vão se beneficiar de uma tecnologia que se provou muito útil para consumidores e para as farmácias cariocas”, afirma Cassiano Scarambone, CEO da Take4 Content – empresa de curadoria, criação e produção de conteúdo multiplataforma que é uma das sócias da startup.

Líria Knutti, cofundadora e COO da Farmazon, destaca que “a Farmazon é uma solução que permite às farmácias de todo o país venderem pela internet, especialmente as micro e pequenas, que não contam com um sistema próprio de e-commerce, e que compõem 50% de todos esses estabelecimentos no país”.

Ela conta que, em sua nova versão, o aplicativo permite que toda a operação seja realizada de forma autônoma (em um sistema semelhante ao utilizado nas adesões feitas pelo Airbnb), sem intervenção da equipe da Farmazon, possibilitando às farmácias contarem com uma relação dos medicamentos disponíveis automaticamente e já iniciarem as vendas, além claro, de poderem subir no sistema suas próprias ofertas, direcionando aos clientes da região.

Já os consumidores, ao utilizarem o aplicativo ou também a versão desktop do Farmazon, que agora está disponível, podem também encontrar os medicamentos com base nos dados fornecidos pelas farmácias cadastradas conforme a proximidade da farmácia cadastrada de sua residência. Para remédios controlados com receita médica, a Farmazon possui a tecnologia de leitura da receita, facilitando a obtenção destes tipos de remédios, lançada neste ano, no dia 13 de janeiro.

O aplicativo dá a opção ao consumidor de escolher a entrega realizada pela farmácia ou os serviços de logística integrados à plataforma, e que reúnem entregadores por todo o país. Se houver urgência para receber algum medicamento, o aplicativo conta com modalidade de entrega em até 30 minutos.

“A expansão nacional do Farmazon é uma grande conquista para a Take4 Content e para o nosso braço de tecnologia, a Take4 Tech. É o nosso primeiro aplicativo que começa a ganhar todo o território brasileiro”, acrescenta Scarambone, que integra o board da Farmazon.

No final de 2020, a Take4 Content investiu R$ 2,4 milhões na aquisição de 20% do Farmazon, e depois avançou na área de aplicativos, entre outras soluções, por meio da Take4 Tech, braço de tecnologia do grupo que já conta com uma equipe de 30 especialistas em tecnologia alocados em projetos como o do aplicativo Farmazon.