Cresce a tendência na integração de sistemas dentro das empresas

A tecnologia faz parte do nosso dia a dia e é impossível pensar em fazer algo sem o seu auxílio, desde o envio de uma mensagem até o mais complexo sistema de produção, por exemplo. Além disso, devido à acirrada concorrência, as empresas precisam achar um diferencial para ganharem vantagem competitiva e assim, aceleram a corrida por ter sistemas mais eficazes para conhecerem melhor seus clientes, aprimorarem seus produtos, otimizarem controles financeiros, logística e tendem a investir mais em tecnologia para alavancarem seus negócios. Não é à toa que o Brasil já figura entre os três países com mais desenvolvedores de softwares no GitHub, segundo o relatório anual State of the Octoverse.

Atualmente, é muito comum encontrar dentro de uma mesma empresa, diversos softwares diferentes que atendem a cada departamento com uma aplicação específica. Ao mesmo tempo que a tecnologia é uma grande aliada do negócio, essa prática pode se tornar um desafio, já que as informações ficam inseridas dentro de cada área, não havendo um compartilhamento inteligente e prático de dados e esse é um dos principais motivos do crescimento de projetos de integração de sistemas dentro das organizações.

Um estudo realizado pela FGVcia, revela que os gastos e investimentos em TI chegaram a 8,7% da receita das empresas em 2022, incluindo equipamentos, instalações, suprimentos e materiais de consumo, software, serviços, comunicações e custo direto e indireto com pessoal próprio e de terceiros em TI. E, quanto mais informatizada a empresa, maior é o valor desse índice. Nos bancos, por exemplo, os gastos e investimentos em 2021 e 2022 cresceram 11% ao ano, atingindo 32 bilhões de reais em 2022.

As novas tecnologias, como o BI, AI, IOT, Machine Learning, demandam a necessidade de integrar todas as pontas dos processos, tanto fisicamente quanto digitalmente para que a operação se torne mais eficiente e rápida. Porém, não só as novas tecnologias precisam de integração. As existentes na empresa também, como é o caso de integrar um sistema de gestão ERP com o e-commerce para ter uma venda mais rentável.

A tendência, portanto, é que cada vez mais, as empresas passem a colocar em seu planejamento, um projeto de integração de sistemas devido as diversas vantagens que a prática proporciona.

A integração de sistemas é o processo de conectar um sistema a outro de modo que as informações circulem de forma integrada, automatizada e rápida para que a empresa tenha melhor controle de dados, agilizando os processos de decisão, além da redução de despesas, burocracia e gargalos operacionais.

Segundo Ricardo Nunes, CEO da TRIYO Tecnologia, a integração entre os sistemas de uma empresa, assegura ainda, ampla disponibilidade para uma comunicação segura e sem obstáculos e traz diversas vantagens para as organizações.

As principais são:

Ganho de vantagem competitiva

Fazendo a integração dos sistemas da empresa, os processos são automatizados gerando mais agilidade e confiabilidade nas informações possibilitando aos gestores a tomada de decisões mais assertivas e alinhadas às expectativas do cliente.

Controle e gestão do negócio

A integração dos sistemas possibilita melhor gestão das vendas, estoque, distribuição, logística, fluxo de caixa e nota fiscal, gerando redução de custos, além da diminuição de erros e maior produtividade da equipe.

Maior controle e fluidez dos dados

Com os sistemas integrados há maior controle e fluidez no fluxo dos dados, performance, conhecimento da jornada de compras dos clientes e interações, facilitando a tomada de decisão e efetividade das estratégias.

Segurança e controle das informações

Todas as informações são protegidas e os dados armazenados em nuvem seguindo um protocolo de segurança e autenticação para que não haja vazamento de dados.

A integração de sistemas é um processo que toda a empresa precisará fazer ao longo da sua evolução para não perder vantagem competitiva. Ricardo Nunes ressalta que o processo de integração de sistemas envolve uma série de fatores que se não forem considerados, podem comprometer a efetividade da integração completa. Por isso, é muito importante contratar uma empresa especializada que possa fazer o diagnóstico da organização e propor um plano onde todos os aspectos como dados, segurança, complexidade sejam levados em conta para que os objetivos pretendidos sejam alcançados.