Curso da ABIMAQ promove dicas para melhor atendimento a clientes nas empresas

A ABIMAQ está com inscrições abertas para o curso Qualidade Máxima no Atendimento a Clientes: Telefone & Presencial. Realizado de maneira presencial no próximo dia 29 de setembro, na sede da entidade, localizada na Av. Jabaquara, 2925, zona sul de São Paulo, a aula será uma palestra dinâmica e prática que envolverá situações do cotidiano de atendimento a clientes nas empresas.

Na ocasião, profissionais envolvidos com atendimento ao público, recepcionistas, secretárias, prestadores de serviços, representantes e funcionários que atuam na área comercial (vendas internas e externas), terão um aparato para evitar um atendimento mal realizado, que poderá levar a um rompimento de parceria comercial com algum cliente.

O conteúdo programático, ministrado pelo administrador de empresas Fábio Tozzini, passará pelos seguintes tópicos:

Conceito de comunicação com clientes e imagem da empresa

● Comunicação Telefônica – O poder e os perigos do telefone

● Como falar e como ouvir ao telefone

Não há segunda chance para uma primeira boa impressão

● Cuidados prévios na abordagem e apresentação de produtos

● Sua Imagem: O cartão de visitas da empresa

Quando tudo dá errado no atendimento a clientes

● Situações que levam os clientes a loucura

Habilidades básicas do atendente

● Levantamento das expectativas do cliente

● Resolução de todas as solicitações pendentes

Porque nossos clientes são clientes

● Razões pelas quais os clientes deixam de fazer negócios com as empresas

Serviço – Qualidade máxima no atendimento a clientes – Telefone e presencial:

Data: 29 de setembro (quinta-feira)

Horário: 9h às 18h

Carga horária: 8h

Local: Av. Jabaquara, 2925 – Mirandópolis – São Paulo/SP

Valor: R$ 470,00 (associados ABIMAQ); R$ 700,00 (não associados). Valores incluem material de apoio, coffee break, estacionamento e certificação digital.

Mais informações: (11) 5582-6321/5703 ou https://abimaq.org.br/cursos/165/qualidade-maxima-no-atendimento-a-clientes-telefone-presencial