Curso gratuito de artesanato sustentável está com inscrições abertas

O Projeto Tecendo Arte está com inscrições abertas para o curso gratuito de artigos de Moda e Artesanato Sustentável e Empreendedorismo e para participar, o interessado deve realizar a sua inscrição através do site www.esac.org.br, no período de 20 a 31 de maio de 2022, preenchendo o formulário online.

A inscrição é por ordem de chegada e conta com apenas 20 vagas por localidade e a prioridade na inscrição é para os moradores das comunidades Cidade de Deus e Maré, ambas localizadas no Rio de Janeiro, territórios prioritários para o projeto. Os participantes recebem gratuitamente o acesso ao treinamento, material, e-book com moldes e passo a passo, além de lanche no local e o certificado.

A capacitação profissional está sendo realizada em parceria com a Associação de Moradores do Parque Ecológico, localizada na Vila do Pinheiro, na Maré e com o CECFA – Centro Educacional Criança Futuro e Adolescência, da Cidade de Deus, e beneficia 40 participantes a cada bimestre. O treinamento promove o ensino de técnicas artesanais destinadas à produção de carteiras, colares, brincos, tiaras e outros acessórios, a partir do reaproveitamento de materiais recicláveis, além de módulos de noções de marketing e empreendedorismo digital.

Além da capacitação para as jovens e adultas o projeto realiza, também, oficinas criativas para a educação ambiental de estudantes de escolas públicas dos territórios participantes, através de atividades de desenho e pintura, brinquedo sustentável e gincanas ambientais, que estimulam o consumo consciente.

“Enquanto as mães produzem acessórios feitos à mão, para a geração de renda, os filhos participam de atividades culturais que estimulam a educação formal, incentivando o ODS 01- Erradicação da Pobreza e ODS 4- Educação de qualidade, em prol da Agenda de 2030”, aponta Raquel Motta, coordenadora do projeto.

Tecendo Arte foi idealizado pelo Instituto Esac e conta com o patrocínio da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e da LAMSA, através da Lei Municipal de Incentivo à Cultura.

SERVIÇO

O Projeto Tecendo Arte está com inscrições abertas para o Curso de Moda e Artesanato Sustentável e Empreendedorismo, até o dia 31 de maio de 2022, através do site www.esac.org.br e as aulas vão acontecer às terças e quintas-feiras, das 13h às 16h, no CECFA, localizado na Rua Noé, 8, Cidade de Deus – Rio de Janeiro – RJ e às quartas e sextas feiras, das 13h às 16h, na Associação de Moradores do Parque Ecológico Maré, localizada à Via A-2 S/N – Vila do Pinheiro – Maré – Rio de Janeiro – RJ.

Contatos para dúvidas e informações:

E-mail: [email protected]

WhatsApp: (21) 97089-9969