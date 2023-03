DENZA realiza parceria com a DEVIALET em sistema de áudio automotivo

Em 22 de março de 2023, a noite de lançamento da cooperação DENZA x DEVIALET foi realizada na Casa de Ópera de Shenzhen situada na baía. A DENZA e a DEVIALET lançaram conjuntamente o DENZA N7, o primeiro modelo de produção em massa que vem com o sistema de áudio automotivo da DEVIALET. Esta cooperação testemunha a DENZA se tornar a primeira marca a aplicar o sistema de áudio da DEVIALET e serve como um paradigma da cooperação internacional no setor automotivo global.

DENZA x DEVIALET Cooperation Kick-off Evening (Photo: Business Wire)

Zhao Changjiang, gerente geral da DENZA, disse: “A música de alta qualidade leva o prazer da vida aos usuários e o cockpit de música inteligente é o elemento padrão para o novo luxo”.

Franck Lebouchard, CEO (diretor executivo) da DEVIALET, comentou: “Esta é uma colaboração entre duas líderes de mercado com a missão de redefinir as experiências de som quando em mobilidade. Nossa parceria com a DENZA marca uma parceria concluída com um futuro importante, participante no mercado automotivo”.

Para fazer a jornada soar melhor, o DENZA N7 vem com um novo sistema acústico que oferece sons Hi-Fi com tecnologia inovadora e cria um cockpit de música inteligente que oferece uma experiência de som imersiva e agradável. O alto-falante feito sob medida do DENZA N7 pode criar um campo de som expansivo e também preciso, ao mesmo tempo que preserva a precisão do Hi-Fi. A tecnologia SAM® (correspondência ativa de alto-falante) é utilizada para produzir frequências ultrabaixas até 20 Hz, criando um desempenho de sons graves mais poderoso. A tecnologia DEVIALET SPACE é utilizada para oferecer efeitos de som estéreo e criar uma atmosfera imersiva. A tecnologia SDVC (controle de volume dependente da velocidade) exclusiva da DEVIALET oferece o ajuste de volume automático, dependendo da velocidade do veículo.

O DENZA N7 é onde a estética do design automático se encontra com a arte da acústica. Apresenta um visual que herda a nova linguagem de design da família DENZA, o π-Motion. A proporção áurea de 0,618 e o design da distância longa entre os eixos, combinada com as suspensões dianteira e traseira curtas, geram um corpo elegante, mas esportivo. O design de “Flecha Meteoro” que percorre o corpo apresenta uma marca vibrante de corte acentuado que é fácil de identificar. A parte da frente do N7 se parece com um “projétil” apontando para frente, que cria uma sensação de alta velocidade. A parte superior do veículo também é a personificação perfeita da linguagem do design π-Motion. Fluente e graciosa, a superfície curva parece pronta para controlar o vento. A peça única que atravessa a faixa do farol traseiro se estende para ambos os lados, fazendo com que pareça tão largo quanto um veículo do tipo cupê. Zhao Changjiang disse: “Como um cupê único todo elétrico, o DENZA N7 traz um valor percebido que supera os SUVs de luxo movidos a óleo e eleva o design exterior dos SUVs elétricos ao próximo nível”.

Em meio a uma nova onda de internacionalização, a DENZA pretende se alinhar com marcas de alto nível em vários setores, enriquecer o significado da estética da vida de luxo e trazer uma experiência de mobilidade inteligente, acessível e confortável aos usuários globais.

Sobre a DENZA

Em 2010, a Mercedes-Benz, com a “inventora do automóvel”, e a BYD Auto, como a “líder de veículos de nova energia”, criaram a DENZA, a primeira marca joint venture da China para a produção de veículos de nova energia com um posicionamento de marca de alto luxo para concretizar sua visão comum do futuro da mobilidade elétrica ao complementar os pontos fortes de cada um. A DENZA combina baterias de energia líderes mundiais, motores elétricos, sistemas de controle eletrônico da BYD com a capacidade de fabricação inteligente, ajuste do veículo e sistemas de gerenciamento de qualidade da Mercedes-Benz.

Sobre a DEVIALET

A DEVIALET é uma empresa de engenharia acústica francesa que opera na interseção do luxo e da tecnologia inovadora. A missão da DEVIALET é elevar o som ao seu lugar certo nas vidas das pessoas, oferecendo experiências de áudio exclusivamente significativas por meio de produtos icônicos.

Sobre a BYD

A BYD é uma empresa multinacional de alta tecnologia dedicada a alavancar inovações tecnológicas para uma vida melhor. Fundada em 1995 como fabricante de baterias recarregáveis, a BYD agora possui um escopo de negócios diversificado que abrange automóveis, trânsito ferroviário, novas energias e componentes eletrônicos, com mais de 30 parques industriais na China, EUA, Canadá, Japão, Brasil, Hungria e Índia. Da geração e armazenamento de energia às suas aplicações, a BYD está dedicada a fornecer soluções de energia com emissão zero que reduzem a dependência mundial de combustíveis fósseis. Sua nova pegada em veículos elétricos agora cobre 6 continentes, mais de 70 países e regiões e mais de 400 cidades. Cotada nas bolsas de valores de Hong Kong e Shenzhen, a empresa é conhecida por ser uma empresa da Fortune Global 500 que proporciona inovações em busca de um mundo mais ecológico.

Sobre a BYD Auto

Fundada em 2003, a BYD Auto é a subsidiária automotiva da BYD, uma empresa multinacional de alta tecnologia dedicada a alavancar inovações tecnológicas para uma vida melhor. Visando acelerar a transição ecológica do setor de transporte mundial, a BYD Auto se concentra no desenvolvimento de veículos elétricos puros e híbridos ‘plug-in’. A empresa domina as principais tecnologias de toda a cadeia industrial de veículos de novas energias, como baterias, motores elétricos, controladores eletrônicos e semicondutores automotivos. Ela testemunhou nos últimos anos avanços tecnológicos significativos, incluindo a Blade Battery, a tecnologia híbrida DM-i e DM-p, a e-Platform 3.0 e a tecnologia CTB. A empresa é a primeira montadora do mundo a interromper a produção de veículos movidos a combustíveis fósseis, mudando a veículos elétricos e permaneceu no topo das vendas de veículos de passageiros de novas energias na China por 9 anos consecutivos.

