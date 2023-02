DEWA convida pesquisadores e cientistas a enviar seus trabalhos de pesquisa para participar da primeira Conferência Solar MENA 2023

A Autoridade de Água e Eletricidade de Dubai (DEWA) convidou pesquisadores e cientistas a enviar seus trabalhos de pesquisa para participar da primeira Conferência Solar do Oriente Médio e Norte da África (MENA) 2023, que a DEWA irá organizar de 15 a 18 de novembro de 2023. A DEWA irá receber inscrições até 30 de abril 2023 pelo site https://mbrsic.ae/en/mena-sc

Os trabalhos de pesquisa se concentram em uma ampla gama de temas, incluindo conceitos não convencionais e novos para futuras tecnologias; materiais e dispositivos fotovoltaicos de silício; perovskita, materiais orgânicos e células solares; módulos fotovoltaicos e confiabilidade do sistema na região do MENA; recursos solares para dispositivos fotovoltaicos e prognóstico; bem como componentes eletrônicos de potência e integração de rede.

Sua Excelência, Saeed Mohammed Al Tayer, Diretor Geral e Diretor Executivo da DEWA, destacou que esta conferência é a primeira conferência científica e técnica do gênero na região especializada em sistemas fotovoltaicos. Al Tayer observou que o evento será realizado em conjunto com a Exposição de Água, Energia, Tecnologia e Meio Ambiente (WETEX) e o Dubai Solar Show 2023. A DEWA organiza a maior exposição de tecnologias de água, energia, sustentabilidade e inovação na região e uma das maiores exposições especializadas do mundo. Organizar dois eventos ao mesmo tempo é um impulso adicional para reunir todos os tomadores de decisão, autoridades e pesquisadores internacionais, a fim de expor as mais recentes tecnologias inovadoras, práticas e experimentos em sustentabilidade, além de energia renovável e limpa.

Waleed Bin Salman, Vice-Presidente Executivo de Suporte e Excelência de Negócios da DEWA, explicou que a Conferência Solar MENA 2023 visa todas as áreas de sistemas, dispositivos e materiais fotovoltaicos, desde a ciência básica até aplicações comerciais. A conferência inclui uma série de grupos de discussão especializados, com a participação de diversos peritos e especialistas em todo o mundo. Uma comissão técnica especializada irá avaliar os trabalhos de pesquisa a serem destacados durante a conferência.

Mais informação sobre a Conferência Solar MENA e como participar estão disponíveis em https://mbrsic.ae/en/mena-sc

