Dahua devolve à comunidade através de projetos de RCS

Com o avanço da tecnologia a um novo patamar, os campos de aplicação dos equipamentos de segurança ampliaram muito. A Dahua Technology, provedora líder mundial de serviços e soluções AIoT vídeocêntricos, apoia ativamente o desenvolvimento sustentável das pessoas e da natureza através de tecnologia para boas iniciativas, e constantemente gera impacto positivo nas comunidades onde atua.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20221212005283/pt/

With the advancement of technology to a new level, the application fields of security equipment have been widely expanded. Dahua Technology, a world-leading video-centric AIoT solution and service provider, actively supports the sustainable development of human and nature through its tech for good initiatives, and constantly brings positive impacts to the communities where it operates. (Photo: Business Wire)