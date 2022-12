DataXstream se expande na América Latina e anuncia novo presidente e entregas a nível global de serviços e suporte

DataXstream LLC, uma parceira da SAP® Gold dedicadaàconstrução de soluções em tecnologias emergentes para usuários do SAP em vendas e distribuição, anunciou hoje a abertura de seu novo escritório na América Latina e a indicação de Diego Perelman como presidente da DataXstream LATAM. Esse avanço vem em respostaàcrescente demanda em nível mundial por soluções simplificadas para vendas e gerenciamento de pedidos em ambientes SAP. Com mais de 20 anos de experiência na implementação de soluções complexas de TI, a nível global e domésticas, além de 15 anos como gerente de projetos e nove como especialista em processo OTC, Perelman desempenou uma ampla gama de funções de liderança no ecossistema SAP. Perelman morou e trabalhou no Panamá, Chile, México, Venezuela e Flórida e está bem preparado para liderar a expansão da DataXstream nos mercados da América Central e da América do Sul.

“Os clientes nunca antes tiveram tantos canais com os quais encontrar e interagir com empresas, e a necessidade de unificar esses canais de vendas discrepantes continua a crescer”, disse Tim Yates, CEO da DataXstream. “A abertura da DataXstream LATAM é um próximo passo natural. Com Diego no comando, estamos confiantes em que não só expandiremos nossa premiada plataforma OMS+ em mais mercados da América Latina, mas também entregaremos serviços e suporte sem igual a nossos clientes em todo o mundo.”

Como parte de sua missão, a DataXstream LATAM fornecerá suporte e serviços a nível global para todos os produtos da DataXstream. Além disso, o novo escritório aproveitará o negócio de consultoria herdado da DataXstream e fornecerá suporte e serviços ao redor do mundo para produtos SAP.

Gostou dessa matéria? Receber notícias Powered by

A plataforma de gerenciamento de pedidos em canais OMS+ da DataXstream trata dos desafios existentes em modelos complexos de negócios, simplificando o processamento de pedidos e os recursos do ponto de venda diretamente no SAP. Aproveitando tecnologias emergentes como SAP BTP, Business Technology Platform, a OMS+ reinventa a interface do usuário para refletir o envolvimento dos clientes na vida real e possibilita uma plataforma para tornar o SAP ERP a base de uma estratégia comercial verdadeiramente unificada.

Perelman acrescentou, “Sou grato por liderar a expansão na América Latina. Há uma tremenda oportunidade nessas regiões para nossa solução. Mais vendas B2B são geradas digitalmente e em muitos canais diferentes. As organizações precisam de um meio de unificar essas plataformas discrepantes e desejo muito trabalhar com os clientes para simplificar suas necessidades de um gerenciamento complexo de pedidos.”

Para mais informações sobre a DataXstream, acesse www.dataxstream.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20221201005907/pt/

Contato:

Para informações à mídia:



Cailin Yates

Diretora Executiva de Comunicações

[email protected]

Fonte: BUSINESS WIRE