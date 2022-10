De Bem com Você, a Beleza Contra o câncer traz oficinas de automaquiagem

O “Programa de Bem com Você, a Beleza Contra o câncer“, coordenado pelo Instituto ABIHPEC (Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos) prossegue com suas atividades especiais voltadas para as mulheres em tratamento oncológico, no Outubro Rosa.

São oficinas de automaquiagem, onde as pacientes aprenderão técnicas de beleza para amenizar os efeitos do tratamento. A programação de 2022 contará com oficinas online e presenciais, lives, além do lançamento do podcast “Se o meu batom falasse”. O objetivo desse podcast é trazer as histórias reais de pacientes que conseguiram lidar com o tratamento oncológico e recuperaram a autoestima, tendo o apoio das oficinas de automaquiagem do Programa de Bem com Você, a Beleza Contra o câncer.

Para Claudio Viggiani, presidente do Instituto ABIHPEC, o Programa De Bem com Você desenvolve tradicionalmente uma programação especial durante o Outubro Rosa. O intuito é chamar a atenção para a importância do diagnóstico precoce do câncer de mama e de estimular mulheres que já estejam em tratamento oncológico a se cuidarem, aderindo ao tratamento e mantendo sua autoestima elevada.

No ano passado o programa atendeu mais de 5.300 mulheres. Neste ano, serão em torno de 2 mil mulheres atendidas somente no mês de outubro entre oficinas online e presenciais. Até o final do ano, o programa estima atender 7 mil mulheres.

Um destaque deste Outubro Rosa serão as consultorias de visagismo, a arte de criar uma imagem personalizada através da análise do rosto e dos princípios da linguagem visual (harmonia e estética), utilizando a maquiagem, corte, coloração do cabelo, sobrancelha e tudo o que compõe o rosto.

As oficinas presenciais acontecerão nos Hospitais e locais parceiros em várias cidades brasileiras.

Programação Online

25/10/2022

10h – Maquiagem Colorida com Glitter + Os 12 Passos da Maquiagem

16h – Pele Opaca + Os 12 Passos da Maquiagem

26/10/2022

20h – Maquiagem para Festa + Os 12 Passos da Maquiagem

27/10/2022

16h – Sobrancelhas naturais + Os 12 Passos da Maquiagem

20h – Cílios Postiços + Os 12 Passos da Maquiagem

Para as oficinas online, as inscrições podem ser feitas pelo link https://institutoabihpec.org.br/de-bem-com-voce/oficinas-de-automaquiagem-online/

CONSULTORIA DE VISAGISMO

Consultoria de Visagismo feita por uma das voluntárias especializadas na técnica, Samarah Fernanda.

Sala online aberta para 5 pacientes que fizeram um pré-cadastro.

24/10/2022 – 16h

31/10/2022 – 16h

Para a consultoria de Visagismo, as inscrições podem ser feitas pelo link https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZItd-ivrjIrGNMXiAU8AQO1lToWgEkdj12M

25/10/2022

Pessoa transgênero, 3° idade e o tratamento oncológico

Live: https://www.youtube.com/watch?v=Du4L2Lw34vo

LANÇAMENTO PODCAST

24/10/2022

No mês de outubro, data que destaca a importância da prevenção do câncer de mama, o DBCV lança seu Podcast “Se meu batom falasse“, com a narração de histórias de como as pacientes conseguiram lidar com o tratamento oncológico e, assim, recuperar a autoestima.

Sobre O Programa De Bem com Você – A Beleza Contra o Câncer

Tem como objetivo oferecer um atendimento humanizado às mulheres que estão em tratamento oncológico, a fim de proporcionar a elevação da autoestima e qualidade de vida durante e pós-tratamento, por meio de oficinas de automaquiagem. Criado em 2012, o Programa DBCV é uma iniciativa do Instituto ABIHPEC, uma associação civil, autônoma, sem fins lucrativos. O Instituto surgiu de uma iniciativa da Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos (ABIHPEC) para canalizar os projetos sociais por ela patrocinados.

Sobre o Instituto ABIHPEC

O Instituto ABIHPEC é uma associação civil, autônoma, sem fins lucrativos, que surgiu de uma iniciativa da ABIHPEC (Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos) para canalizar os projetos sociais por ela patrocinados.

Foto Anexa – Oficina de automaquiagem do Programa De Bem com Você – A Beleza contra o câncer