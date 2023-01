De volta às raízes: por que as viagens de ônibus estão voltando a ser populares

As viagens de ônibus estão voltando a ser uma escolha cada vez mais popular entre os viajantes, números da Agência Nacional de Transportes Terrestres mostram que a alta das viagens de ônibus em 2022 chega a quase 50%, se comparados com 2021. Isso se deve a diversos fatores, como a preocupação com o meio ambiente, a busca por opções de transporte mais econômicas e a possibilidade de personalizar a viagem. A sustentabilidade e a economia são dois dos principais motivos para o aumento na popularidade das viagens de ônibus. Além disso, a frequência maior de ônibus e a maior quantidade de destinos disponíveis também são vantagens que atraem muitos viajantes.

O investimento em tecnologia também tem sido um fator importante para aumentar a popularidade das viagens de ônibus. As empresas estão investindo em soluções digitais para tornar a experiência de viagem mais fácil e conveniente para os passageiros, desde a reserva de passagem até a localização do ônibus em tempo real. Isso permite aos passageiros acessar informações importantes sobre suas viagens, tornando a viagem mais tranquila e organizada.

Outra tendência que tem contribuído para o aumento da popularidade das viagens de ônibus é a personalização, permitindo que os passageiros escolham suas rotas, horários e até mesmo os assentos, dando mais liberdade e controle ao passageiro sobre sua viagem. E por fim, a possibilidade de comprar passagens de ônibus online, tornando mais fácil e prático adquirir suas passagens, sem precisar se deslocar até uma bilheteria física. Além disso, empresas de ônibus estão oferecendo serviços de alta qualidade aos passageiros, como destaca Paulo Vinícios, gerente da EUCATUR, “A popularidade das viagens de ônibus está crescendo devido a uma combinação de fatores, como a sustentabilidade, economia e facilidade de compra de passagens online.”

Gostou dessa matéria? Receber notícias Powered by

As viagens de ônibus estão ganhando popularidade novamente devido a uma combinação de fatores, como a sustentabilidade, economia, tecnologia, personalização e facilidade na compra de passagens online. Além disso, as empresas de ônibus estão se comprometendo em oferecer serviços de qualidade aos passageiros fazendo com que mais pessoas optem por utilizar as viagens de ônibus como sua escolha preferencial de transporte.