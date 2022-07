Deca, Portinari e Duratex sob o olhar de grandes nomes da arquitetura na CASACOR

A edição de 35 anos de CASACOR São Paulo celebra a história do morar brasileiro. E como não poderia deixar de ser, de profissionais e marcas que ajudam a contar a evolução de costumes e de novas formas de relacionamento das pessoas com seus lares e lugares. Para materializar essas referências, as marcas Deca, Portinari e Duratex convidaram nomes de destaque no cenário nacional da arquitetura para emprestarem seus olhares na criação de espaços que personifiquem a proposta de melhor viver.

Deca, patrocinadora oficial da mostra há 29 anos, apresenta o Senses Hall Deca, espaço assinado pelo arquiteto Roberto Migotto. O Detalhismo, tema que rege a campanha de comunicação da marca e personifica o portfólio exclusivo pensado para promover a melhor experiência nas rotinas diárias, e que também caracteriza o trabalho de um dos profissionais mais conceituados do Brasil, é o fio condutor do projeto. Em 560m2, o espaço de calmaria na vida urbana ganha a contemporaneidade e o minimalismo oriental em uma paleta sóbria, presente em louças, metais e acessórios que se misturam a madeira clara e a leve rusticidade de revestimentos

Um dos principais expoentes da nova arquitetura brasileira, Nildo José traz para Portinari um espaço com um olhar otimista para o sertão. A inspiração vem do quadro “Cangaceiro”, uma obra de Candido Portinari, e do resgate de sua origem, uma vez que o arquiteto é nascido em Feira de Santana, cidade conhecida como a princesinha do sertão. Em uma reflexão sobre o céu, a chuva e a fé dos sertanejos, o espaço de 250m² valoriza os tons terrosos, e explora de diferentes formas os porcelanatos da marca em ambientes que equilibram as formas orgânicas e linhas retas.

Já a Casa Eté Duratex, de 150m², assinada pela Todos Arquitetura, dos sócios Maurício Arruda e Fábio Mota, revela aspectos dos lares genuinamente brasileiros, com elementos arquitetônicos e decorativos que remetem diretamente às casas do interior que temos na memória, com toda a sua informalidade, cores, diversidade e soluções.

A edição 2022 acontece de 05 de julho a 11 de setembro, no Conjunto Nacional, no coração da Avenida Paulista.