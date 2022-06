Desejo por atividades culturais presenciais é maior

Segundo o levantamento Hábitos Culturais II, realizado pelo Itaú Cultural em parceria com o Instituto Datafolha, que ouviu 2.276 indivíduos em todo o país, entre os dias 10 de maio e 9 de junho de 2021 e constatou que diante da oferta simultânea de shows de música ao vivo e online no período pós-pandemia, 62% optariam pela experiência presencial, patamar igualmente verificado entre os visitantes de centros culturais.

Anteriormente, o estudo Hábitos Culturais apresentou dados verificando que o número de brasileiros conectados à internet por mais tempo durante o dia, havia passado de 71% no ano de 2020 para 76% já no ano de 2021. Esse dado se refere ao período da pandemia onde locais de shows, festas e eventos foram fechados para seguir, corretamente, as medidas de segurança e saúde pública. Um acontecimento que afetou de forma contundente as vidas das pessoas, alcançando à primeira vista a economia e principalmente vidas que foram perdidas, gerando uma crise social.

O estudo Hábitos Culturais II revelou que o motivo das pessoas preferirem a presença em locais que já estão abertos é maior para retornar ao convívio social do que viver experiências culturais novamente fora de casa. De acordo com a pesquisa, 37% declaram que o contato pessoal é a principal razão para optar pelas atividades presenciais no retorno à normalidade.

Os dados apresentados, além do motivo do contato social, foram de 13% das pessoas que responderam a pesquisa consideram que a carga emocional do evento é maior em atividades presenciais, 10% preferem esta modalidade para sair da frente do computador e 8% consideram que o evento prende mais a atenção ao vivo.

Os resultados da pesquisa mostraram que o isolamento social fez com que as pessoas sentissem falta de participar de eventos presenciais. No ano de 2020 o percentual de pessoas que sentiam falta de diversão era de 38%. Já nessa nova rodada de pesquisa o percentual aumentou para 42%.

Perguntada sobre o desejo das pessoas de retornar as atividades culturais de forma presencial, Vanessa Giacomo, eleita uma das melhores atrizes brasileiras em 2014 no troféu imprensa, afirmou que: “é natural que as pessoas sintam vontade de estar mais próximas até pelo fato de que integrantes familiares não tinham contato com outras pessoas da mesma família desde o início do isolamento social ”. Vanessa concluiu que: “penso que os cuidados com a saúde devem ser mantidos e também que o teatro, o cinema e show voltem com suas programações com segurança para seu público”, completou Vanessa.

Fonte: https://portal-assets.icnetworks.org/uploads/attachment/file/100597/habitos_culturais.pdf