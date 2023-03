Desentupidoras investem em tecnologia e qualificação

Segundo dados da Abralimp (Associação Brasileira do Mercado de Limpeza Profissional), divulgados no Jornal Contábil, o faturamento anual do setor de serviços se manteve aquecido durante a pandemia de Covid-19. Em 2022, o segmento, que inclui as desentupidoras, apresentou um crescimento de 1,3%.

O setor de serviços também segue na contramão do cenário de desemprego, que aumentou entre 2019 e 2022. A alta demanda do setor nos últimos quatro anos fez com que as empresas passassem a investir mais na qualificação das equipes, para evitar problemas como rotatividade de funcionários e se manter sólida no mercado.

Mão de obra qualificada é um dos fatores indispensáveis para a maioria dos negócios, sobretudo quando se trata de serviços essenciais, afirma o empreendedor Ricardo Webr, diretor da Desentupidora SP, empresa que fornece soluções para serviços de desentupimento em São Paulo (SP).

“Os profissionais da área precisam saber realizar desde o desentupimento de um ralo e até lidar com contaminações e desobstrução de tubulações de esgoto”, afirma. “Para estes trabalhadores, a qualificação profissional e o uso de tecnologias avançadas proporcionam a capacidade necessária para lidar com os desafios”, diz ele.

Equipamentos de ponta e profissionalismo são um diferencial

De acordo com o Sebrae, empresas desentupidoras de pequeno e médio porte faturam, em média, R$ 40 mil mensais. Segundo Webr, dependendo dos serviços prestados, esse valor pode ser ainda maior. “Alguns fatores contribuem para determinar o sucesso da receita neste setor. Alguns deles são os investimentos em tecnologia e profissionalismo, que são diferenciais que contribuem para melhorar a qualidade dos serviços”.

Somado à tecnologia de ponta, a qualificação profissional também é importante, acrescenta o diretor. Isso porque é preciso ter conhecimento e experiência para operar os novos equipamentos a fim de realizar os diferentes serviços prestados por empresas do setor. Para isso, ter conhecimento de técnicas e métodos que possam ajudar na realização de suas atividades diárias faz toda a diferença.

“O uso de tecnologias para limpeza e detecção de obstruções melhora tanto o desempenho, como o tempo e os custos envolvidos na realização dos serviços”, afirma Webr. “Segundo a Abralimp, tecnologias como essas ajudaram a movimentar cerca de US$ 1,04 bilhões (R$ 5,46 bilhões) na América Latina em 2018”, reporta.

Investimentos atraem novos clientes

Na visão do diretor da Desentupimento SP, a qualificação profissional surge como uma alternativa que contribui para a captação de novos clientes em empresas e no mercado de limpeza profissional não é diferente. Isso porque, com a qualificação, vem o conhecimento necessário para oferta de um serviço bem feito. Como resultado, há um ganho na satisfação dos clientes que passam a indicar o serviço para outras pessoas.

“A promoção orgânica acaba atraindo novos clientes para empresas do setor e cria uma rede forte e contínua de novas aquisições”, explica.

Somado à especialização, também é importante que o atendimento envolva empatia e respeito – diferenciais que, juntos, contribuem para o exercício de um serviço qualificado e eficiente. E não cabe apenas ao profissional ou equipe que está prestando o serviço, mas a toda a gestão do empreendimento.

“A qualificação profissional é importante para os resultados de uma desentupidora, sobretudo hoje, quando o consumidor está cada vez mais preocupado em relação à qualidade e atendimento que oferecem, do que apenas com o preço”, afirma Webr.

Sendo assim, prossegue, empresas prestadoras de serviços, inclusive as desentupidoras, devem sempre buscar a formação de seus profissionais. “Investir em conhecimento e qualificação é o melhor caminho para um serviço de qualidade e com resultados promissores”, conclui.

