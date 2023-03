Desentupimento: variação de preços pode chegar a 600% em SP

Quando ocorre o entupimento de sistemas hidráulicos, todo o funcionamento de uma empresa, assim como a dinâmica de uma residência, pode ser prejudicado. É nesse momento que, na maior parte das vezes, o consumidor entra em contato com as desentupidoras mais próximas a fim de pedir orçamentos – e se surpreende com a variação dos preços. Afinal, por que os preços do serviço de desentupimento variam tanto?

Ricardo Webr, diretor da Desentupimento SP, empresa que fornece soluções para serviços de desentupimento em São Paulo (SP), destaca que a demanda por serviços de uma desentupidora é alta.”De acordo com um levantamento feito pela Abralimp (Associação Brasileira de Mercado de Limpeza Profissional), de 2010 a 2019, o mercado apresentou uma média de crescimento entre 1% a 6% por ano”, reporta.

Para suprir esse aumento, muitas empresas de desentupimento surgiram ao longo dos anos, acrescenta Webr. Inclusive, algumas companhias de seguro também vêm oferecendo o serviço aos clientes. “A alta demanda por serviços fez aumentar a concorrência nesse mercado, tornando natural a variação de valores de uma empresa para a outra”, explica.

Gostou dessa matéria? Receber notícias Powered by

O especialista acrescenta que o custo do serviço de desentupimento varia de acordo com fatores como a localização do entupimento, o tempo do encanador e os equipamentos necessários para realizar o serviço, além da extensão do entupimento em si.

“Devido a capacidade operacional de cada empresa, essa variação pode ultrapassar os 600% de diferença nos preços”, afirma. Ele resume os quatro principais motivos que podem levar à alta variação no preço de serviços de entupimento nos tópicos a seguir:

O nível de experiência e capacidade técnica da equipe desentupidora para resolver problemas; O nível de utilização de maquinário moderno e eficiente que reduz o tempo do serviço; O fato de que algumas empresas cobram por metro (a distância do bloqueio até o ralo); O nível de proximidade física entre a desentupidora e o cliente (de acordo com a necessidade do transporte de maquinários).

Como encontrar serviços de qualidade a preço justo?

Webr observa que grande parte das desentupidoras de São Paulo exige uma inspeção no local para fornecer uma estimativa de preço. Com isso, é comum que muitas delas definam preços acima da média considerando a urgência e o bairro onde o serviço deve ser feito.

Apesar disso, segundo ele, a simplicidade e transparência dos orçamentos é um fator-chave para garantir uma pesquisa de mercado eficiente entre desentupidoras licenciadas, seguras e responsáveis que seguem as boas práticas da Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo).

“Realizar uma pesquisa de mercado, em busca de bons preços e serviços qualificados pode ser desafiador, sobretudo considerando que, para realizar uma pesquisa eficiente, é necessário que, além do preço, o licenciamento e a capacidade operacional da empresa estejam disponíveis”, afirma. “Apesar disso, e da urgência na realização do serviço, fazer uma escolha informada será sempre o melhor caminho”, ressalta Webr.

O diretor da Desentupimento SP destaca que, mesmo com as pesquisas in loco, é preciso incluir essas plataformas especializadas de pesquisa no processo de busca por orçamentos de serviços: “Além de acelerar a escolha da empresa, é possível, por meio delas, obter instruções que facilitam a realização de desentupimentos superficiais e pequenos reparos em sistemas hidráulicos, o que dispensa a necessidade de efetivar a contratação de uma desentupidora”.

O segmento nacional de serviços, do qual as empresas de desentupimento fazem parte, compõem o principal setor do PIB (Produto Interno Bruto) brasileiro, respondendo por cerca de 70% da economia no país. É também um dos setores que mais evoluiu nos últimos anos. Só no segundo trimestre de 2022, o setor de serviços cresceu 1,3% no Brasil.

Para mais informações, basta acessar: https://desentupimentosp.com/