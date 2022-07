Desentupimentos de esgoto na pandemia auxiliam na prevenção e combate à Covid-19

Segundo dados da Trata Brasil, em 2019, mais de 270 mil pessoas foram internadas com doenças relacionadas a contaminantes na água, seja por ingerirem ou viverem em contato com a água de esgoto a céu aberto. No Brasil, por volta de 100 milhões de pessoas não tem acesso a esgoto tratado e mesmo com aumento no investimento em saneamento básico de 38 milhões de reais do governo federal, o país ainda está longe de ser um exemplo nesse aspecto. Contudo, é com a pandemia da covid-19 que o problema se tornou mais crítico. A prevenção à doença é exclusivamente sanitária, logo, tem relação direta com a limpeza de ambientes e hábitos de higiene pessoal. Os desentupimentos de esgoto sempre foram necessários, já que se trata de um problema que gera transtornos e pode acarretar inúmeros problemas de saúde. Muitas vezes é uma situação ignorada, até que o vaso sanitário entupa e os ralos retornem dejetos devido ao esgoto residencial entupido, tornando imprescindível o serviço de uma desentupidora para solucioná-lo.

Para Rodrigo, CEO da Coppi Desentupidora, o esgoto residencial necessita de atenção especial nesse período, seja para manutenção preventiva ou desentupimento: “desentupimento de esgoto evita odor ruim e obstruções que podem causar problemas de saúde. Contudo, as desentupidoras especializadas estão preparadas com técnicos experientes e com todos os dispositivos de segurança, para dar as famílias segurança e serviço de qualidade”.

Tratamento de esgoto em meio à pandemia

Segundo a Sabesp, em média, são feitos mais de 60 mil serviços de desentupimentos por ano em São Paulo, sendo que mais da metade se concentram na capital e região metropolitana. Na Baixada Santista, uma das regiões com o melhor saneamento básico do estado, por exemplo, foram feitos mais de 17 mil atendimentos, uma média de 46 serviços diariamente. Um dos maiores causadores de problemas de entupimentos é o mal uso das tubulações, como o descarte de lixo e outros detritos como restos de alimentos no encanamento da cozinha ou papel higiênico, camisinhas e absorventes no vaso sanitário.

Durante a pandemia, o serviço de desentupimento aumentou consideravelmente segundo a Sabesp, e um dos motivos são as mudanças de hábitos dos moradores que por conta do isolamento, passam mais tempo em casa e percebem com mais facilidade, problemas corriqueiros como vazamentos e entupimentos. O vaso sanitário é onde os primeiros sinais de entupimentos ocorrem, como a água que não escoa ao acionar a descarga, água que aumenta de volume no vaso e mau cheiro, sendo fundamental a manutenção preventiva e imediata de vaso sanitário e esgoto entupido para evitar problemas de saúde.

Desentupimento de esgoto x Covid-19

Estudo da Universidade de Stanford na Inglaterra constatou que a cada 7 pessoas, uma irá desenvolver a Covid-19 longa, infecção ao vírus SARS-CoV-2 que se mantém depois do desaparecimento dos sintomas respiratórios. Segundo o estudo, o vírus pode ser identificado nas fezes dos infectados por até 4 meses após ter tido a doença. Este estudo comprova de que muitas pessoas que já foram infectadas pela Covid-19, podem apresentar depois da infecção, vestígios do vírus no organismo e oferecer riscos sanitários e biológicos a médio prazo. Desta forma, é fundamental haver cuidados especiais quanto ao esgoto residencial, principalmente em moradias de pessoas que foram recentemente infectadas pelo vírus.

Para garantir a segurança sanitária e biológica, é necessária a contratação de uma desentupidora qualificada para executar o serviço sem oferecer riscos à saúde com total responsabilidade.

Contratação de desentupidora durante a pandemia

Na contratação de uma desentupidora, o cliente deve ter alguns cuidados para não cair em golpes ou acabar pagando mais caro por um serviço que muitas vezes não será muito complexo, mas, se mal executado, pode oferecer muitos prejuízos posteriores. Rodrigo da Coppi Desentupidora, alerta os clientes de como identificar uma desentupidora competente: “o cliente deve observar a procedência e se atentar para o uso de equipamentos de proteção pessoal como máscara, luvas e botas de borracha, além de uniforme com a logo da empresa pelos técnicos. O uso de equipamentos modernos e tecnológicos também é outro ponto a ser observado, pois, quanto mais novos, melhor a eficácia e agilidade do serviço prestado.”

A transparência dos técnicos durante o processo de execução, também é um diferencial primordial que oferece tranquilidade ao cliente e compreensão de cada etapa do serviço: “os técnicos devem orientar os clientes de todo processo e os recursos utilizados e a higienização do ambiente logo após a conclusão de um serviço, é fundamental, nas visitas técnicas.” Ressalta Rodrigo. A contratação de uma empresa idônea deve levar em consideração garantia e preço acessível, sem valores abusivos, além de reconhecimento no mercado, evitando transtornos para as famílias.