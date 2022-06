Dia Mundial da Acreditação: processo existe em vários países

Em 2021, o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) fiscalizou mais de 7 milhões de produtos, que foram examinados por fiscais dos órgãos delegados do Instituto nos estados e por servidores das superintendências da instituição no Rio Grande do Sul e em Goiás. Para esses itens chegarem nas mãos dos consumidores passam por rigorosos processos de avaliação, como em celulares, brinquedos, pneus, baterias, respiradores, entre outros. Toda essa série de testes, avaliações, certificações e ensaios, está suportada pela acreditação, processo presente no Brasil e em mais de 100 países de todo o mundo, que comemoram, no dia 9 de junho, o Dia Mundial da Acreditação.

Através da aplicação correta de normas nacionais e internacionais, que governos, compradores e consumidores podem confiar nos resultados de calibração e testes, relatórios de inspeção e certificações realizados por empresas ou entidades credenciadas e/ou acreditadas. Cabe a esses organismos verificar se determinado produto, processo ou serviço cumpre os padrões pré-estabelecidos.

As avaliações são obrigatórias na certificação compulsória, que em geral aplica-se a saúde, segurança e desempenho, para permitir que os produtos sejam comercializados. Já no caso das certificações voluntárias, servem para que os compradores tenham segurança de que os requisitos e especificações foram atendidas.

Na área de habitação, a certificação está presente no Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade (PBQP-H), que tem o objetivo de difundir novos conceitos de qualidade, gestão e organização da produção do setor da construção civil, indispensáveis à modernização e competitividade das empresas brasileiras. Diversos projetos de habitação integram o programa PBQP-H e as exigências voltadas para a execução de obras são definidas pelo Sistema de Avaliação da Conformidade de Serviços e Obras da Construção Civil (SiAC).

Na área de Sistemas e Pessoas, destacam-se diversas certificações que estão presentes na rotina de empresas e funcionários, como a ISO 9001, sistema de gestão que tem o propósito de assegurar a otimização de processos, maior agilidade no desenvolvimento de produtos e produção mais ágil de modo a satisfazer os clientes e alcançar o sucesso esperado; e a ISO 27001, norma com padrão internacional para o Sistema de Gestão de Segurança da Informação (SGSI) dentro de organizações.

“A acreditação, em colaboração com outras instituições de infraestrutura de qualidade, fornece as bases técnicas essenciais para o funcionamento das sociedades desenvolvidas. Na sociedade em geral a acreditação apoia as necessidades do ser humano, pois verifica se os produtos são seguros e com qualidade”, declarou o presidente da Associação Brasileira de Avaliação da Conformidade (Abrac), Synésio Batista da Costa.

De acordo com o presidente da Abrac, a economia se beneficia da acreditação, pois ela permite o desenvolvimento de mercados competitivos, bem como facilita o comércio entre importadores e exportadores por meio da remoção de barreiras técnicas. Já na proteção ao planeta, a acreditação apoia o esforço pela preservação do meio ambiente fazendo com que a aplicação das normas seja feita de maneira adequada, reduzindo a contaminação e gases de efeito estufa e controlando resíduos e poluição.