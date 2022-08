Dia da Saúde conscientiza as pessoas sobre a importância da limpeza

No dia 05 de agosto foi comemorado o Dia Nacional da Saúde no Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, a data foi escolhida em homenagem ao médico e sanitarista Oswaldo Gonçalves Cruz, que nasceu em 5 de agosto de 1872, e foi um importante personagem na história do combate e erradicação das epidemias da febre amarela, peste bubônica e a varíola no Brasil.

O Dia Nacional da Saúde foi instituído pela Lei nº 5.352/1.967 e tem como objetivo conscientizar as pessoas sobre a importância da educação sanitária e a ter um estilo de vida mais saudável, com uma boa alimentação, consumo suficiente de água, prática de exercícios físicos, descanso e, claro, a higienização correta dos ambientes, conforme informa o Ministério da Saúde.

Abordando sobre a data

Segundo Rui Monteiro, presidente do Sindicato das Empresas de Asseio e Conservação no Estado de São Paulo (SEAC-SP), “em todo lugar que frequentamos, encostamos em maçanetas, corrimãos, botões, entre outras superfícies que fazem parte da nossa rotina – de casa até o trabalho e vice versa – e, independentemente do local que frequentamos, se não haver uma limpeza frequente e bem feita, os ambientes acumulam pó, sujeira, fungos e bactérias. Isso pode causar desde crises alérgicas até doenças e infecções mais sérias, por esse motivo, é importante que haja uma limpeza frequente nos ambientes e superfícies em que as pessoas têm mais contato”.

Ainda segundo Monteiro, “além de colaborar para a saúde física, um ambiente limpo, bem higienizado e organizado também auxilia na saúde mental, pois um ambiente assim traz bem-estar, conforto, uma boa impressão, auxilia na produtividade e motiva a equipe.”

“Por todos os motivos que falei anteriormente, podemos perceber a importância de uma limpeza e higienização bem-feita. E para isso, uma equipe de limpeza especializada é de suma importância, principalmente em locais que há uma grande circulação de pessoas, como em uma empresa, por exemplo.”, reforça Monteiro.

De acordo com estudos feitos pela ABRALIMP – Associação Brasileira de Limpeza – uma empresa especializada oferece mais qualidade percebida pelo usuário dos ambientes pelo fato de que os colaboradores são treinados dentro de um padrão. Isso garante que, com procedimentos padronizados e processos bem definidos, essa limpeza elimine riscos à saúde das pessoas. Para a empresa que contrata, o benefício é a redução de faltas e de custos.

Limpeza é saúde

O SEAC-SP, com o mesmo intuito que o Dia Nacional da Saúde, de conscientizar a sociedade que ambientes limpos estão ligados diretamente à saúde e segurança das pessoas, está promovendo a campanha “Limpeza é Saúde”, que atenderá corporações de todos os segmentos quando as mesmas contratarem uma empresa de limpeza profissional.

A campanha tem como objetivo incentivar os gestores a adotarem uma filosofia que promova bem-estar a todos. As empresas que demonstrarem interesse em fazer parte da campanha, adotando práticas que apoiam a mesma, ganharão o direito de utilizar o selo “Limpeza é Saúde” que representará a qualidade e preocupação com as pessoas.