Dia das Mães: cestas de café da manhã são opções de presentes

Celebrado por mais de quarenta países, entre eles o Brasil, o Dia das Mães é uma data comemorativa que se repete a cada ano em homenagem à figura familiar materna e à maternidade. Em Portugal e nos PALOP (Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa), a data é lembrada no primeiro domingo do mês de maio. Por aqui, a homenagem ocorre no segundo domingo do mesmo mês, que irá cair no dia 8 em 2022.

O tributo às mães surgiu no início do século 20, nos Estados Unidos. Anna Jarvis, filha da ativista Ann Jarvis. decidiu homenagear a mãe, falecida em 1905. A criação oficial veio em 1914, por meio da assinatura do então presidente norte-americano Woodrow Wilson.

Para além dos tradicionais almoços em família e das, cada vez mais comuns, homenagens digitais, o Dia das Mães é sinônimo de presente. O evento é o segundo principal do calendário do comércio, perdendo somente para o Natal. De acordo com uma pesquisa realizada pelo Instituto Reclame Aqui e divulgada pelo Valor Investe, os presentes mais citados pelos participantes em 2022 foram produtos de beleza e perfumaria (28%) e roupas e calçados (27%). Além disso, 38% dos entrevistados contaram que pretendem gastar entre R$ 100 e R$ 300, 32% até R$ 100 e 30% mais de R$ 300.

Ainda assim, para este ano a CNC (Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo) projeta que as vendas relacionadas à efeméride devem cair 1,8% em relação a 2021, sob influência da inflação e da alta nos juros. Segundo as estimativas da entidade, o varejo deve movimentar R$ 14,42 bilhões. Em 2021, o total de vendas foi de R$ 14,68 bilhões, a maior soma desde 2015 (R$ 15,1 bilhões), conforme estimativas atualizadas pela CNC e publicadas pelo jornal Folha de S.Paulo.

Neste contexto, Neemias Benício, gerente e proprietário da Cestas Finnas – loja virtual de cestas de café da manhã e entrega de flores com sede em Fortaleza -, destaca que os consumidores têm buscado opções de presente práticas e que caibam no orçamento. E, entre as múltiplas opções para presentear, a entrega de cestas de café da manhã se tornou uma tradição para o Dia das Mães.

“Uma cesta de café da manhã é uma surpresa agradável e costuma emocionar quem recebe, especialmente as mães que, neste dia especial, ficam livres de ter que preparar o desjejum para si mesmas e para a família. Em geral, as empresas que atuam no segmento trabalham com itens ‘fresquinhos’ e cuidadosamente preparados”, afirma.

Alimentos, brindes e homenagens

Benício afirma que o Dia das Mães é o evento de maior procura por cestas de café da manhã. “Nenhuma outra data comemorativa, como Dia dos Namorados, Dia da Mulher ou Dia dos Pais, tem tanta procura. Geralmente, as vendas se esgotam rápido e, por isso, deixar para última hora é risco de não conseguir encomendar em nenhuma loja”.

Ele conta que há diferentes modelos de cestas de café para o Dia das Mães. Na maior parte dos casos, uma cesta especial pode conter variedades de frutas, suco, achocolatado e itens de panificação, como pão de queijo, croissant, biscoitos artesanais, sonho e pão de leite.

“Além disso, via de regra, as cestas mais procuradas incluem frios, como queijo e presunto, patê, geleia e bolo no pote”, detalha. “Também é comum que as cestas para as mães contenham brindes, como canecas de porcelana com frases criativas e cartões com mensagens dos remetentes”, complementa.

Cestas são opção para filhos distantes

O gerente e proprietário da Cestas Finnas destaca que o comércio eletrônico tem possibilitado que pessoas que moram em outros estados do Brasil e no exterior possam encomendar presentes em lojas virtuais do país, tornando-se uma alternativa para presentear as mães de quem mora longe.

“A revolução digital tem encurtado distâncias e, no Dia das Mães deste ano, considerando que o consumidor brasileiro está cada vez mais digital, as cestas de café da manhã podem ser uma opção para que os filhos se façam presentes, ainda que distantes, nesta data tão especial”, conclui.

Com efeito, segundo estudo conduzido pelo Mercado Ads em parceria com o Instituto Ipsos, 91% dos brasileiros procuram presentes na internet. Destes, 57% recorrem a e-commerces e 31% a ferramentas de buscas, como o Google. A sondagem entrevistou 1000 indivíduos e revela que 80% dos consumidores pretendem comprar on-line ou de maneira híbrida. No ano passado, o percentual era de 55%.

Para mais informações, basta acessar: https://www.cestasfinnas.com/