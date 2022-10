Dia das crianças promete movimentar quase R$ 14 bilhões no comércio

A expectativa dos lojistas para este ano é movimentar R$ 13,68 bilhões no comércio em todo o país por conta do Dia das Crianças, segundo levantamento da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil). Os dados mostram ainda que cerca de 73% dos consumidores brasileiros deverão sair às compras para adquirir os presentes para as crianças nesta data.

Pais e responsáveis pretendem comprar, em média, dois presentes e gastar em torno de R$ 241,60 na compra, um aumento de R$ 42,00 em relação ao ano passado. A pesquisa também revelou que 44% dos entrevistados pretendem gastar o mesmo valor que em 2021. Já 29% desejam desembolsar mais, e 17% querem gastar menos.

Entre os entrevistados, 79% confirmaram que vão pagar os produtos à vista, enquanto que 43% planejam pagar parcelado. As principais formas de pagamento citadas foram: cartão de crédito parcelado (39%), PIX (35%), dinheiro e cartão de débito (34% cada). Dos consumidores que afirmaram parcelar o pagamento de suas compras, o número de prestações deve ficar entre três e quatro.

Muitos consumidores planejam fazer as suas compras por meio do cartão de benefício consignado. Oferecido aos servidores públicos, o Credcesta, por exemplo, espera um aumento de 15% em relação ao uso desta modalidade de cartão. “As compras via crédito podem ser uma alternativa para aqueles que pretendem estender o prazo de pagamento ou pensam em comprar um produto mais caro e parcelar o valor”, afirma Fernando Mascarenhas, diretor comercial do Banco Master.

O Dia das Crianças representa a última festa nacional comemorada antes da chegada do Natal e, por isso, mostra ao comércio os primeiros parâmetros de como deve ser o desempenho das vendas mais para o final do ano. “Existe sempre uma expectativa por parte do comércio em relação ao Dia das Crianças, uma vez que a data sinaliza tendências dos consumidores e preferências de compras. O setor passou por dois anos duros e agora conta com as vendas da data para compensar as perdas dos últimos tempos”, destaca José César da Costa, presidente da CNDL.