Dia das mães deve movimentar R$ 28,16 bilhões em 2022

Neste Dia das Mães, de acordo com o levantamento feito em todas as capitais do país pela CNDL (Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas) e pelo SPC Brasil (Serviço de Proteção ao Crédito), em parceria com a Offerwise, devem ser movimentados cerca de R$ 28,16 bilhões nos segmentos de comércio e serviços.

O mesmo levantamento sustenta que 44% dos consumidores estarão realizando suas compras pela internet, com foco principal em sites e lojas virtuais (36%). Entre esse último grupo, os sites varejistas nacionais foram os mais citados pelos entrevistados.

Para poderem se preparar para atender a demanda atual do mercado, o fundador e CEO da empresa MT Soluções, Mateus Toledo, afirma que os lojistas devem levar alguns pontos em consideração. “Ainda sentimos que há muitas empresas que precisam trabalhar um layout amigável e ter um site responsivo. Focar no mobile é essencial, pois os usuários estão realizando compras diretamente no celular, e se o foco for apenas no desktop, há uma grande probabilidade de perder venda”, diz o especialista em e-commerce.

Corroborando com a fala de Toledo, dados reunidos na pesquisa de Consumo online no Brasil, liberada em 2021 pela CNDL, apontou o celular como o dispositivo mais utilizado para compras pela internet, sendo a ferramenta principal em 87% das compras. E, acompanhando esse dado, no Panorama do Comércio de abril de 2022, também publicado pela CNDL, os índices de atividade econômica nacionais, datados em março de 2022, mostram avanço de 4,8% no comércio.

Os estudos indicam o tempo de isolamento devido a pandemia de Covid-19 como época de maior salto no comércio eletrônico, e a prática promete se manter nos próximos anos. “Conforme pesquisa do E-commerce Brasil, o e-commerce teve um crescimento de 8,09% em janeiro de 2022, em relação a dezembro de 2021. Além disso, de outubro a dezembro de 2021, 18,5% dos consumidores realizaram ao menos uma compra online”, analisa o CEO da MT Soluções, acrescentando também que as compras pela internet devem ser responsáveis por proporcionar maior comodidade aos consumidores.

Toledo assegura aos profissionais do varejo on-line que a atenção a essas tendências é importante nos preparativos para o feriado.“Para aproveitar esta alta previsão, foque no mobile, veja se o carregamento do seu site está rápido, trabalhe para um checkout simplificado e principalmente, invista em tráfego pago. Ter parceiros e ferramentas confiáveis faz a diferença no dia a dia do lojista”, finaliza.

Para mais informações sobre o assunto, basta acessar https://mtsolucoes.com.br/