Dia dos Pais deve movimentar R$ 24,09 bilhões no comércio

Com a proximidade do Dia dos Pais, que tradicionalmente ocorre no segundo domingo de agosto, cresce a procura dos consumidores pelo presente ideal, o que promete aquecer o mercado brasileiro – que espera que 101,8 milhões de brasileiros saiam às compras para a data festiva, que este ano acontece no dia 14.

A projeção faz parte de um balanço da CNDL (Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas), realizado em parceria com o SPC Brasil (Serviço de Proteção ao Crédito) e com a Offerwise Pesquisas. Segundo o levantamento, o feriado deve movimentar R$ 24,09 bilhões no comércio.

A pesquisa aponta que mais da metade (63%) das pessoas esperam comprar presentes para o Dia dos Pais em 2022. Dentre os entrevistados, 34% revelaram que desejam desembolsar o mesmo valor que em 2021, 29% esperam gastar mais, enquanto 26% planejam economizar.

A análise demonstrou que o valor médio dos gastos será de R$ 236,77 ao todo. Entre aqueles que pretendem gastar mais, 50% afirmaram que esperam comprar presentes melhores, 49% citaram a alta nos preços e 19% disseram que pretendem comprar mais presentes.

Diego Roque, responsável pela Ninja Brindes, empresa que atua com brindes promocionais, avalia de forma positiva a percepção dos brasileiros com relação às compras para a data. Para ele, após dois anos de pandemia da Covid-19, o próximo Dia dos Pais poderá ser um marco para o reencontro familiar no contexto de celebração da figura paterna.

“Embora ainda estejamos em um contexto de crise sanitária e econômica, com inflação em alta, já é possível que sejam promovidos encontros familiares, e isso pode motivar as pessoas a irem às compras para presentear seus pais. Então, a expectativa no comércio é boa”, afirma.

Dia dos Pais no Brasil e no mundo

A celebração do Dia dos Pais surgiu nos Estados Unidos em 19 de junho de 1910. A data foi escolhida a partir da sugestão de Sonora Louis Dodd, que quis homenagear o pai, o veterano da Guerra Civil William Jackson Smart, no dia do seu aniversário.

A data foi incorporada ao calendário brasileiro no dia 16 de agosto de 1953, resultado de uma iniciativa do publicitário Sylvio Bhering, então diretor do jornal e rádio O Globo, com viés social e comercial. A princípio, a ideia era associar a comemoração ao dia de São Joaquim, celebrado no calendário litúrgico da Igreja Católica. Anos depois, a data foi deslocada para o segundo domingo de agosto.

Nos Estados Unidos, o Dia dos Pais é comemorado no terceiro domingo de junho – exemplo seguido por diversos países. Em Portugal e na Espanha, a data é celebrada no dia 19 de março, ao passo que na Rússia os progenitores são homenageados em 23 de fevereiro, como mostra uma publicação do Brasil Escola.

