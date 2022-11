Dicas ajudam a manter duchas e chuveiros sempre limpos e com boa performance

O povo brasileiro é o que mais toma banho no mundo, com uma média de até 12 por semana. E para aproveitar esse momento de maneira segura e relaxante, é preciso cuidar bem das duchas e chuveiros, mantendo-os limpos, aumentando a qualidade do banho. Por isso, Ronaldo Ruas, especialista de processos da Deca, apresenta três dicas que vão deixar esse momento de relaxamento ainda melhor.

A primeira dica serve para quem tem uma ducha ou chuveiro relativamente novos, mas com a saída de água comprometida por leves entupimentos, gotejamentos ou redução parcial do fluxo. O primeiro passo é separar um saco plástico com tamanho adequado para cobrir toda a tampa do chuveiro. Algumas gotas de detergente, um copo de vinagre branco e outro de água para diluição compõem a mistura indicada para adicionar ao saco. Assim, com a ajuda de uma fita ou barbante, o saco amarrado com a solução na ducha faz com que o líquido entre em total contato com os buraquinhos de saída de água. “Dessa maneira, a sujeira e o acúmulo de minerais presentes irão se dissolver. Após algumas horas, o saco pode ser retirado e o chuveiro ligado para que a água quente possa terminar o trabalho”, enfatiza Ruas

A técnica para limpezas mais profundas pede a retirada da parte inferior da peça, que pode ser feita de maneira simples. Ideal para casos em que a manutenção da ducha não é feita há muito tempo e a dica anterior não é mais efetiva. Para dar início, é necessário reunir meio copo de vinagre branco, meio copo de suco de limão em uma bacia e adicionar um ou dois copos de água até cobrir a peça. ” Ácidos naturais, como os do limão e do vinagre, ajudam a decompor e eliminar minerais e germes que normalmente se proliferam em ambientes úmidos. Além disso, é importante manter a parte removida da ducha ou chuveiro a fim de que fique totalmente submersa na solução.” ressalta o especialista

Na sequência, após uma hora, a higienização dos furinhos de saída de água com uma escova macia, similar às de dentes já é suficiente. No entanto, é possível que, para minerais solidificados há mais tempo, seja necessária a utilização de uma agulha fina para desobstrução total. A finalização consiste em enxaguar, acoplar a tampa e deixar a água quente correr por alguns minutos para finalizar a limpeza.

Depois da limpeza interna, é importante deixar a parte externa combinando, da maneira mais simples possível. Passar um pano limpo e seco, com algumas gotas de álcool 70% ou limpador multiuso por toda a área do chuveiro e, em seguida, remover os excessos com um pano úmido, secando posteriormente a superfície com um pano limpo e seco finaliza todo o processo. ” O importante é dar atenção aos detalhes e evitar utilizar esponjas e panos abrasivos. É recomendável repetir o procedimento a cada duas semanas, lembrando sempre de, antes de efetuar a manutenção, desligar a energia elétrica ou o disjuntor do seu chuveiro no quadro de distribuição, evitando riscos e choques”, finaliza.