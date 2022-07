Dicas para deixar a casa mais aconchegante no inverno

No pico do inverno o que estaria no auge da arquitetura e decoração? Muito mais do que bonitas e elegantes, as residências também precisam estar quentinhas e agradáveis. De acordo com a arquiteta e decoradora Renata Pisani é possível deixar visualmente aquecido um ambiente com truques específicos de decoração. “Nos períodos mais frios do ano, a gente precisa pensar em uma casa aconchegante, que além de quentinha nos desperte a vontade de ficar. Essa residência precisa ser acolhedora como ‘colo de mãe’”, define.

As lareiras são a primeira dica da arquiteta, afinal, atualmente existem diversos tipos, que permitem a sua instalação em qualquer ambiente. “Eu sou apaixonada pelas lareiras a álcool, pelo resultado que elas entregam e pela possibilidade de você ter no ambiente sem fazer, praticamente, nenhuma obra”, disse. “É uma opção para quem mora em apartamento e não possui um duto de saída de fumaça. Eu acredito que as lareiras são uma boa aquisição para o inverno”, sugere.

Decoração de inverno

De acordo com Renata Pisani, no projeto de decoração não podem faltar almofadas e mantas sobre o sofá. “Trabalhar sempre com tecidos gostosos no revestimento do sofá ou nas poltronas, utilizar a madeira e a iluminação a seu favor, são truques de arquitetos e decoradores que esquentam visualmente o ambiente”, revela.

A arquiteta lembra da infinidade de modelos de tapetes que também são bem-vindos no inverno. “É preciso escolher o tapete de acordo com cada cliente, pois existem modelos diferentes para pessoas alérgicas, com a possibilidade de fios mais baixos ou sintéticos”, exemplifica.

A natureza ainda continuará em alta na estação de inverno. Segundo Renata Pisani, que acompanhou as tendências apresentadas pelo Salão de Milão, na Itália, a natureza e o verde permanecerão nas cores da decoração. “O verde nas cores e na arquitetura biofílica, além do minimalismo que também permanecem em peças coringas como um braço do sofá que faz a vez de uma mesa lateral”, afirma. “Ainda vamos trabalhar com o conceito de que não se precisa de muitos móveis para compor os espaços, precisamos apenas pensar na decoração o que te faça sentir bem”, conclui.