Dicas para ter sucesso nas vendas de Natal

A Black Friday não superou as expectativas dos lojistas. Segundo dados da Neotrust, o varejo virtual registrou uma queda de 28% no seu faturamento em comparação ao mesmo período de 2021. Diante disso, os varejistas já começaram a se preparar para outra data muito importante: o Natal.

Com a expansão das compras online, hoje mais do que nunca, é preciso oferecer uma boa experiência aos clientes, já que hoje 7 em cada 10 consumidores deixariam a marca após uma única experiência negativa, segundo o CX Trends 2022. Para que isso não ocorra, os lojistas precisam estar ainda mais preparados com a alta demanda que ocorre no Natal, priorizando um atendimento rápido e eficaz, além de terem preparadas práticas que poderão fidelizar os consumidores depois.

De acordo com uma pesquisa realizada pela All In, em parceria com Opinion Box, grande parte dos consumidores brasileiros (81%) devem presentear mais de uma pessoa no Natal de 2022. Sendo assim, a poucas semanas da data, Alexander Clein, Diretor Comercial do Olist, apresenta cinco dicas essenciais que ainda podem ser implementadas para que qualquer lojista qualifique o relacionamento com seus clientes e garanta assim o sucesso de vendas durante e também após o Natal.

Planejar uma campanha de Natal

Nesse período é essencial que os lojistas preparem uma campanha voltada apenas para a data. Atualizar os perfis das redes sociais da loja com símbolos e emojis natalinos, postar opções de presentes, criar uma hashtag de natal e principalmente apostar em embalagens temáticas traz um nível alto de experiência e conexão com o consumidor e chama a atenção das pessoas, mostrando que tudo pode ser encontrado ali.

Estender o horário de funcionamento da loja

O nível de procura e de compras nesse período é muito alto. Além disso, muitas pessoas não conseguem se deslocar em horário comercial ou deixam para comprar os presentes de última hora, principalmente por estarem esperando aquele dinheirinho no final do mês. Estender o horário de funcionamento é uma ótima opção para garantir que todos consigam encontrar os produtos e que a loja seja destaque frente aos concorrentes.

Estar em diversos canais de venda

Hoje os consumidores estão em todos os lugares e entender onde eles mais compram é essencial para garantir sucesso nas vendas. Fazer uma análise e disponibilizar os produtos em diversos canais, como marketplaces, loja física, e-commerce próprio e até o whatsapp, dará a oportunidade de atingir diversos públicos e ser mais assertivo nas vendas.

Cumprir os prazos de entrega

O prazo de entrega impacta diretamente na satisfação do cliente e é um fator decisivo na hora da compra, principalmente em datas sazonais que não podem ter atrasos, como é o caso do Natal. Cumprir os prazos acordados na venda aumentam a confiança do consumidor e faz com que ele volte mais vezes para novas compras.

Focar no pós-venda para fidelizar clientes

Encante e fidelize clientes com atendimento de qualidade. Afinal, o pós venda é uma etapa tão importante quanto todo o processo de compra. É essencial buscar maneiras de se destacar diante dos concorrentes e estar bem preparado para que possíveis trocas e devoluções ocorram de forma simplificada e assim não gerem frustração na experiência de compra. Algumas alternativas são enviar um e-mail ou mensagens perguntando como foi a experiência de compra e até mesmo uma lista com outras sugestões de itens semelhantes que podem ser adquiridos.