Dinasur é o Parceiro Mindbreeze do Ano de 2022

Mindbreeze, um provedor de dispositivos e serviços de nuvem com liderança no campo de entendimento das informações, anunciou com orgulho hoje o vencedor de seu programa de premiação. A Dinasur é a destinatária da premiação de parceiro do ano de 2022!

O Mindbreeze InSpire é um mecanismo de análise de informações que alimenta e processa dados de negócios para a pesquisa moderna e intuitiva. É um sistema de autoaprendizado inteligente para o processamento semântico automatizado e análise de documentos. A Mindbreeze e a sua rede global de parceiros possibilitam que as empresas recebam o conhecimento que leva a percepções acionáveis para a geração de decisões de negócios inteligentes e informadas, tudo isso sendo possível pela extração e ingestão de conteúdo relevante de todas as fontes de dados.

A Mindbreeze orgulha-se de atender a mais de 2.000 clientes de vários setores, incluindo os de telecomunicações, aviação, órgãos do governo, instituições acadêmicas e farmacêutico. O Mindbreeze InSpire auxilia todos os setores da indústria ao transformar dados internos e externos em conhecimento, ao mesmo tempo em que aprimora a experiência do funcionário, tornando os usuários mais produtivos e eficientes. O foco da Mindbreeze em automação, sustentabilidade, qualidade do serviço e recursos multilíngues são apenas alguns dos atributos que os diferenciam das outras soluções de pesquisa corporativa.

Gostou dessa matéria? Receber notícias Powered by

A Dinasur colabora com a Mindbreeze para divulgar sua tecnologia de pesquisa desde o início de 2017. A Dinasur implementou de maneira bem-sucedida a solução Mindbreeze InSpire em vários setores, incluindo o financeiro, de seguros, energia e administração. Além disso, a Dinasur já ajudou várias empresas a integrar o mecanismo de percepção com seus sistemas internos e oferecer serviços de suporte para seus funcionários.

A equipe da Dinasur tem mais de 15 anos de experiência não só na implementação de sistemas de mecanismos de busca, mas também no desenvolvimento de componentes personalizados para ir de encontro às necessidades dos clientes e potenciar a solução básica.

Recentemente, o Governo Espanhol escolheu o Mindbreeze InSpire como a melhor solução de busca para as suas necessidades pela Secretaria-geral de Administração Digital (SGAD). Está sendo implementado agora nos primeiros portais e será implementado no resto dos portais durante o próximo ano.

“O foco da Dinasur em oferecer a seus clientes a tecnologia mais produtiva é o motivo fundamental para que seja reconhecida como parceira do ano”, disse Daniel Fallmann, fundador e diretor executivo (CEO) da Mindbreeze. “A capacidade da Dinasur de assessorar na implementação, estar altamente disponível para sua clientela e aprimorar continuamente os projetos resultou em uma parceria maravilhosa entre as nossas duas empresas, além de clientes altamente satisfeitos.”

Para saber mais ou se inscrever para ser um parceiro da Mindbreeze, acesse nossa página de parceiros: https://www.mindbreeze.com/our-partner.html

Sobre a Dinasur

A Dinasur é formada por profissionais comprometidos com o objetivo de melhorar a produtividade de seus clientes fazendo uso da tecnologia.

A Dinosaur sabe como conquistar sua confiança ao buscar a satisfação de todas as partes envolvidas em um projeto e sempre buscar a excelência nas tarefas que executa. Além disso, depois de trabalhar muitos anos em projetos de implementação de soluções de busca de negócios, é possível afirmar que são a equipe ideal para sua implementação em qualquer empresa. Sua aliança proveitosa com o Mindbreeze Inspire possibilitou a implementação bem-sucedida da solução junto com grandes clientes IBEX35 e administrações públicas.

Sobre a Mindbreeze

Com sede em Linz, Áustria, a Mindbreeze é uma fornecedora internacional líder em dispositivos e serviços em nuvem para a percepção de informações, inteligência artificial aplicada e gerenciamento de conhecimento. A rede global de parceiros da Mindbreeze torna possível atender clientes em diferentes fusos horários em qualquer lugar do mundo. Você pode encontrar mais informações em www.mindbreeze.com ou siga-nos no LinkedIn e Twitter @Mindbreeze.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230202005467/pt/

Contato:

Kathrin Stadler

+43 732 60 61 62 – 620

[email protected]

Fonte: BUSINESS WIRE