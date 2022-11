Direção autônoma 5G + L4 está tornando os portos mais inteligentes

O Porto de Tianjin, na China, realizou um projeto de automação em parceria com a Huawei. Com o uso de tecnologias digitais, os portos vêm se tornando mais inteligentes, trazendo uma maior eficiência às condições de trabalho.

A implementação do projeto envolveu um Sistema de Transporte Horizontal Inteligente que é autônomo, sem fio e com zero emissão de carbono no terminal da Seção C na Área Portuária de Beijiang do Porto de Tianjin.

O projeto alcançou a condução autônoma L4, o que significa que não requer nenhuma interação humana na operação de veículos. Ele permite que uma frota de 76 Veículos Guiados Inteligentes (VGIs) colaborem eficientemente uns com os outros. O sistema também utiliza operações centralizadas em nuvem para aumentar a eficiência em todo o porto.

Sua assinatura não pôde ser validada. Obrigado por se inscrever! Gostou dessa matéria? Inscreva seu email e seu whatsapp no Portal Sou de Sergipe para receber atualizações diárias com as últimas notícias de Sergipe. +93 AF +358 AX +355 AL +213 DZ +1684 AS +376 AD +244 AO +1264 AI +672 AQ +1268 AG +54 AR +374 AM +297 AW +61 AU +43 AT +994 AZ +1242 BS +973 BH +880 BD +1246 BB +375 BY +32 BE +501 BZ +229 BJ +1441 BM +975 BT +591 BO +599 BQ +387 BA +267 BW +47 BV +55 BR +246 IO +673 BN +359 BG +226 BF +257 BI +855 KH +237 CM +1 CA +238 CV +1345 KY +236 CF +235 TD +56 CL +86 CN +61 CX +61 CC +57 CO +269 KM +242 CG +243 CD +682 CK +506 CR +225 CI +385 HR +53 CU +599 CW +357 CY +420 CZ +45 DK +253 DJ +1767 DM +1809 DO +1829 DO +1849 DO +593 EC +20 EG +503 SV +240 GQ +291 ER +372 EE +251 ET +500 FK +298 FO +679 FJ +358 FI +33 FR +594 GF +689 PF +262 TF +241 GA +220 GM +995 GE +49 DE +233 GH +350 GI +30 GR +299 GL +1473 GD +590 GP +1671 GU +502 GT +44 GG +224 GN +245 GW +592 GY +509 HT +672 HM +379 VA +504 HN +852 HK +36 HU +354 IS +91 IN +62 ID +98 IR +964 IQ +353 IE +44 IM +972 IL +39 IT +1876 JM +81 JP +44 JE +962 JO +7 KZ +254 KE +686 KI +850 KP +82 KR +965 KW +996 KG +856 LA +371 LV +961 LB +266 LS +231 LR +218 LY +423 LI +370 LT +352 LU +853 MO +389 MK +261 MG +265 MW +60 MY +960 MV +223 ML +356 MT +692 MH +596 MQ +222 MR +230 MU +262 YT +52 MX +691 FM +373 MD +377 MC +976 MN +382 ME +1664 MS +212 MA +258 MZ +95 MM +264 NA +674 NR +977 NP +31 NL +687 NC +64 NZ +505 NI +227 NE +234 NG +683 NU +672 NF +1670 MP +47 NO +968 OM +92 PK +680 PW +970 PS +507 PA +675 PG +595 PY +51 PE +63 PH +64 PN +48 PL +351 PT +1787 PR +974 QA +383 XK +262 RE +40 RO +7 RU +250 RW +590 BL +290 SH +1869 KN +1758 LC +599 MF +508 PM +1784 VC +685 WS +378 SM +239 ST +966 SA +221 SN +381 RS +248 SC +232 SL +65 SG +599 SX +421 SK +386 SI +677 SB +252 SO +27 ZA +500 GS +211 SS +34 ES +94 LK +249 SD +597 SR +47 SJ +268 SZ +46 SE +41 CH +963 SY +886 TW +992 TJ +255 TZ +66 TH +670 TL +228 TG +690 TK +676 TO +1868 TT +216 TN +90 TR +993 TM +1649 TC +688 TV +256 UG +380 UA +971 AE +44 GB +1 US +246 UM +598 UY +998 UZ +678 VU +58 VE +84 VN +1284 VG +1340 VI +681 WF +212 EH +967 YE +260 ZM +263 ZW O campo SMS deve conter entre 6 e 19 dígitos e incluir o código do país sem usar +/0 (por exemplo: 1xxxxxxxxxx para os Estados Unidos) ? Digite seu número de whatsapp apenas com o DD+número. Exemplo (99)99999-9999 Eu concordo em receber seus boletins informativos e com os termos e condições. Você pode cancelar a assinatura a qualquer momento usando o link em nossa newsletter. Confirmar inscrição 🔥

“Estamos progredindo em direção à automação, mas ainda precisamos atingir o nível L5. Apesar disso, já podemos colocar essas tecnologias em uso, em ambientes controlados como portos, com resultados surpreendentes”, disse Joaquin Saldana, vice-presidente de estratégia e marketing da Huawei América Latina e Caribe.

Saldana afirmou que a transformação digital está evoluindo rapidamente e que os portos são ambientes típicos em que operações inteligentes podem melhorar significativamente a eficiência e as condições de trabalho. Eles estão passando por uma grande transformação impulsionada por tecnologias como IA e 5G. Um porto típico lida com uma infinidade de operações cotidianas, como chegadas, partidas, operações em terra, transporte horizontal, operações de pátio, transporte de reboques de tração manual e operações diversas. Cada um deles apresenta desafios e oferece oportunidades.

Atualmente, o transporte horizontal convencional enfrenta três grandes desafios. Em primeiro lugar, estão os ambientes difíceis, com longas horas de trabalho extenuante e operações complexas contínuas, além dos riscos de acidentes com máquinas pesadas. Em segundo estão os riscos de segurança devido à fadiga dos motoristas ou o uso indevido de máquinas pesadas.

E, finalmente, o problema do trabalho manual ineficiente. Para lidar com esses grandes desafios, foi desenvolvido em parceria com a empresa o Sistema de Transporte Horizontal Inteligente, que é baseado em 5 recursos principais:

Planejamento global de rotas: o Porto de Tianjin passou a usar um algoritmo de planejamento de trajetórias na cinemática dos veículos, que garante que cada um permaneça em seu caminho. O algoritmo permite que vários VGIs façam curvas suavemente, estejam eles viajando em uma direção ou em outra. Essa é a chave para uma cooperação multi-veículos segura e eficiente. A solução também apresenta planejamento dinâmico de caminhos curtos na nuvem, respondendo a uma infinidade de operações do terminal e ajustando tarefas em tempo real.

Posicionamento de alta precisão: uso do BeiDou (sistema chinês de navegação por satélite), mapas 5G e HD, juntamente com assistência de detecção na estrada, para garantir alta precisão no posicionamento no nível da pista. Como resultado, 90% dos guindastes de cais se alinham com sucesso na primeira tentativa, melhorando significativamente a eficiência operacional.

Plataforma de condução inteligente MDC: o sistema oferece garantia de nível automotivo, incluindo potência de computação e longa vida útil. Também simplifica as atividades de Operação & Manutenção dos veículos, fornecendo hardware padronizado.

Integração do sistema central: além dos sistemas de serviços centrais, como o Terminal Operating System (TOS), o Sistema de Transporte Horizontal Inteligente pode se interconectar rapidamente com outros sistemas de serviços periféricos como, por exemplo, o sistema de gerenciamento de cobrança. Usando um algoritmo de despacho de cobrança inteligente, os VGIs identificam automaticamente o momento ideal para carregamento, evitando interrupções nos serviços da frota. Outro exemplo é o algoritmo de despacho inteligente de interseção, com o qual os portos podem definir políticas de tráfego para garantir o acesso adequado por reboques de tração manual e caminhões autônomos.

Desacoplamento Nuvem-Veículo: por meio de um ecossistema aberto, a nuvem dos veículos é desacoplada. Como resultado, a solução pode suportar uma ampla gama de modelos de veículos de direção inteligente, tornando-os mais rentáveis e mais fáceis de conduzir. Caso ocorra uma falha do VGI, um operador pode assumir remotamente as operações. Para uma solução de condução autônoma regular, a taxa de falha de serviço é de cerca de 5% a 6%. Com a solução usada atualmente pelo Porto de Tianjin, é inferior a 0,1%, garantindo operações mais seguras.

O Sistema de Transporte Horizontal Inteligente também possui proteções contra falhas em caso de anomalias, interrupção ou emergência. Os VGIs operam de forma planejada e dinâmica para garantir que não haja colisões, mesmo que o 5G seja desconectado abruptamente.

O sistema desenvolvido no Porto de Tianjin em parceria com a Huawei tem o objetivo de digitalizar as atividades portuárias. Mais de cinco linhas de operação podem funcionar simultaneamente para dar suporte a grandes embarcações, além de ser capaz de gerenciar frotas de grande porte e suportar operações em cenários portuários complexos.

O terminal da Seção C na área portuária de Beijiang do Porto de Tianjin é o primeiro terminal inteligente desse tipo a implantar um sistema de Transporte Horizontal Inteligente que realiza operações normalizadas em larga escala. Olhando para o futuro, a Huawei continuará trabalhando com parceiros para implantar e replicar essa experiência em mais portos ao redor do mundo, construindo novos portos inteligentes juntos.

https://www.huawei.com/br/