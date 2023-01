Diretor da I-REC Standard Foundation confirma participação no I-REC Day Brazil

O I-REC Day Brazil será um evento que acontecerá no dia 09 de março de 2023, no Hotel WTC em São Paulo. Primeiro evento acerca do assunto no Brasil, o encontro possibilitará aos participantes a oportunidade de assistir a palestras e painéis de discussão sobre os desafios do setor de certificados de energia renovável, com a presença de grandes especialistas do Brasil e do mundo.

Jared Braslawsky, Diretor Executivo da I-REC Standard Foundation, já está confirmado como um dos palestrantes do evento. Conhecido por sua experiência no uso, implementação e funcionalidade de sistema de rastreamento de atributos de energia, como o REC dos Estados Unidos, a Garantia de Origem (GO) na Europa e o padrão internacional REC Global, Jared será palestrante do painel “Visão de Futuro dos Mercados de EAC (Energy Atribute Certificates)”, além de fazer a abertura oficial do evento.

“A I-REC Standard Foundation trabalha com o Instituto Totum desde 2016 no desenvolvimento do I-REC para o mercado de energia no Brasil. Estou ansioso para assistir e participar do I-REC Day Brazil”, afirma Jared.

Quem também estará presente é Benjamin Herrera Vergara, Diretor Regional Latin America do I-REC Standard. “Será excelente participar do I-REC Day Brasil, discutindo com outros colegas palestrantes sobre a relevância dos certificados de energia renovável na transição para energia limpa, insights e perspectivas de uma forma mais global”, afirma Benjamin.

“A participação internacional de Jared e Benjamin mostra a importância do Brasil na área de Certificações de energias renováveis e o potencial de crescimento que o setor apresenta”, afirma Fernando Lopes, Diretor Técnico do Instituto Totum.

O I-REC Day Brazil, que conta com o apoio da ABEEólica – Associação Brasileira de Energia Renovável e da ABRAGEL – Associação Brasileira de Geração de Energia Limpa, acontecerá em São Paulo, no WTC – Centers Events, no dia 09 de março de 2023. As inscrições podem ser feitas pelo site: https://www.irecdaybrazil2023.institutototum.com.br/

SERVIÇO :

I-REC Day Brazil 2023

WTC – Center Events

Avenida das Nações Unidas, 12.551 – Sala São Paulo

09 de março de 2023, 8h30

