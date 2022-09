Diretor da série da Marvel “Cavaleiro da Lua” tem filme na Mostra Mundo Árabe

A 17ª Mostra Mundo Árabe de Cinema, que será realizada entre 31 de agosto a 7 de setembro de 2022, exibirá “Amira”, filme inédito do premiado diretor Mohamad Diab. O drama será exibido no CineSesc no dia 2 de setembro, às 18h, e 5 de setembro, às 20h30.

O egípcio Diab, que dirige atualmente a série da Marvel “Cavaleiro da Lua”, nomeada ao Emmy em oito categorias, é roteirista e diretor aclamado internacionalmente. Ficou conhecido após o filme Cairo 678, de 2010, que foi descrito pelo New York Times como “um presságio indiscutível da revolução”.

“Amira”, lançado em setembro de 2021, conta a história de uma palestina de 17 anos concebida com o esperma contrabandeado de seu pai preso. Embora o relacionamento com ele, desde o nascimento, tenha se restringido a visitas na prisão, ele continua sendo seu herói. A ausência dele em sua vida é compensada pelo amor e carinho daqueles que a cercam. Mas quando uma tentativa fracassada de conceber outra criança revela a infertilidade de Nawar, o mundo de Amira vira de cabeça para baixo.

É possível conferir o trailer: trailer https://www.youtube.com/watch?v=7DYfzn6qGmg

A Mostra de Cinema Árabe, que teve a curadoria de Arthur Jafet, é uma correalização do Instituto da Cultura Árabe – ICArabe, em correalização com o Sesc São Paulo – Serviço Social do Comércio e patrocínio da Casa Árabe, centro cultural da Câmara de Comércio Árabe-Brasileira, e do Instituto do Sono.

Celebrando a diversidade dos países árabes, em seu retorno ao formato presencial, a mostra traz 11 filmes, sendo 10 filmes inéditos. Serão exibidos 8 filmes na sala do CineSesc e 3 filmes ficarão disponíveis online na plataforma Sesc Digital (sescsp.org.br/cinemaemcasa). A abertura será realizada dia 31 de agosto, às 20h, no CineSesc (Rua Augusta, 2075, Cerqueira César – São Paulo, em sessão gratuita; os ingressos devem ser retirados com até uma hora de antecedência na bilheteria).

A programação completa, mais informações e entrevistas especiais estão no site: https://mundoarabe2022.icarabe.org/

Amira

Quando: 2 de Setembro, às 18h, e 5 de setembro, às 20h30

Amira. Egito, Jordânia, Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita. 2021. Ficção. 90 min. 12 anos

Direção: Mohamad Diab

Roteiro: Mohamed Diab, Khaled Diab, Sherin Diab

Direção de Fotografia: Ahmed Gabr

Produção: Mohamed Hefzy, Moez Masoud, Mona Abdel Wahab, Hany Abu-Assad, Amira Diab, Sarah Goher

Elenco: Saba Mubarak, Tara Abboud, Ali Suleiman, Ziad Bakri

17ª Mostra Mundo Árabe de Cinema

Onde: CineSesc – Rua Augusta, 2075, Cerqueira César – São Paulo | telefone: (11) 3087-0500 | sescsp.org.br/cinesesc

Sesc Digital: sescsp.org.br/cinemaemcasa

Abertura: 31 de agosto, às 20h, com o filme “Caixa de Memórias” (os ingressos devem ser retirados gratuitamente com até uma hora de antecedência na bilheteria).

Em cartaz: de 1 a 7 de setembro

Programação: https://mundoarabe2022.icarabe.org/

Mais informações: www.icarabe.org

Ingressos

Segunda a domingo R$ 24 (inteira); R$ 12 (aposentado, pessoa com mais de 60 anos, pessoa com deficiência, estudante e servidor de escola pública com comprovante); R$ 8 (trabalhador do comércio de bens, serviços e turismo, com credencial plena do Sesc e seus dependentes).

Formas de pagamento: dinheiro, cartões de crédito e débito.

Acessibilidade para cadeirantes e obesos.

Capacidade: 273 lugares

Programação completa no site https://mundoarabe2022.icarabe.org/

Realização: Instituto da Cultura Árabe

Correalização: Sesc São Paulo

Patrocínio: Casa Árabe (Câmara de Comércio Árabe-Brasileira) e Instituto do Sono

Apoio: Unifesp|Cátedra Edward Said de Estudos da Contemporaneidade|Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, CineFértil