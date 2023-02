Dispositivo de prevenção contra surtos previne acidentes devido a raios

Segundo o Grupo de Eletricidade Atmosférica (ELAT) do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), o Brasil é o país com maior número de descargas elétricas no mundo. De acordo com o grupo, o país registra 77 milhões e oitocentas mil ocorrências por ano, principalmente no verão, período de chuvas intensas.

Nesse cenário, o Brasil também tem forte incidência de surtos elétricos provocados por raios, ocasionando queima de produtos elétricos e eletrônicos e até incêndios. “Para prevenir esses problemas é fundamental a instalação do dispositivo de proteção contra surtos, o DPS”, explica Fábio Akira, gerente de produtos da linha de bens de consumo da Elgin.

Ela explica que o DPS deriva para a terra toda a sobretensão transitória decorrente de descargas atmosféricas (raios) e de problemas ocasionados na rede de distribuição elétrica. “O equipamento previne a queima de equipamentos e incêndios, porque, quando o surto acontece na rede, a tensão é extremamente alta, tendendo ao infinito. Ao passar pelo DPS sua resistência tende a zero, assim oferecendo um caminho com menor oposição à passagem da corrente elétrica, escoando essa energia pelo sistema de aterramento”, complementa Akira.

Isso ocorre em fração de segundos, de forma a não acionar o disjuntor, já que o tempo não é o suficiente para detectar essa fuga. Mais informações no site www.elgin.com.br