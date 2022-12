Dois primeiros satélites O3b mPOWER lançados com sucesso

A SES anunciou hoje que os dois primeiros satélites O3b mPOWER foram lançados com sucesso ao espaço por um foguete SpaceX Falcon 9 da Estação da Força Espacial de Cabo Canaveral na Flórida, Estados Unidos, às 17:48 ET (19:48 BRT).

Construído pela Boeing e projetado para oferecer desempenho sem precedentes com carga útil orientada por software, o O3b mPOWER é o sistema de órbita terrestre média (MEO) de segunda geração da SES. Os clientes que utilizam o O3b mPOWER estão preparados para transformar suas operações e se beneficiar da escala em nível de terabit; o rendimento mais alto, mais flexível e garantido; latência de ida e volta de menos de 150 milissegundos e disponibilidade de serviço incomparável.

O ecossistema O3b mPOWER é facilmente escalável e compreende 11 poderosos satélites iniciais, cada um equipado com mais de 5.000 feixes formados digitalmente, e uma extensa infraestrutura terrestre de próxima geração. Ele permite que a SES atenda às necessidades de conectividade atuais e futuras de governos, operadoras de rede móvel, empresas de energia, cruzeiros de classe mundial e empresas em todo o mundo. Os principais clientes que já se inscreveram no O3b mPOWER incluem Microsoft, Princess Cruises, Marlink, Jio Platforms, Orange, Claro Brasil e a recém-anunciada Vodafone Cook Islands.

“Muito mais do que mais um lançamento, hoje destacamos o próximo marco da nossa jornada MEO. Desde o início desta jornada, impactamos positivamente milhões em todo o mundo. Hoje, com o nosso O3b mPOWER de segunda geração, estamos trazendo uma tecnologia revolucionária que oferece uma combinação única de vários gigabits por segundo de rendimento em qualquer local, confiabilidade garantida e flexibilidade de serviço inédita no setor”, disse Steve Collar , CEO da SES. “Quer estejamos permitindo que os governos realizem missões críticas com segurança, operadores de cruzeiros para fornecer acesso de banda larga de alta velocidade aos passageiros em todos os momentos ou operadores de redes móveis para implantar redes 4G/5G em áreas subconectadas ou restaurar redes de comunicações em tempo de inatividade, o O3b mPOWER é o sistema de satélite preferido para aplicações em que o desempenho é mais importante.”

“Do conceitoàrealidade, a parceria com a SES durante o desenvolvimento da tecnologia pioneira foi notável”, disse Jim Chilton, Vice-Presidente Sênior da Boeing Space and Launch. “Os próximos meses serão outro período crítico de colaboração enquanto preparamos os próximos nove satélites para lançamento e permitimos que esses primeiros satélites cumpram sua missão de conectar pessoas ao redor do mundo”.

Espera-se que o serviço comercial O3b mPOWER comece no terceiro trimestre de 2023.

Para obter mais informações sobre como o O3b mPOWER pode trazer um novo nível de desempenho para comunicações via satélite, visite a sala de imprensa.

About SES

A SES tem uma visão ousada para oferecer experiências incríveis em todos os lugares do mundo, distribuindo o conteúdo de vídeo de alta qualidade e fornecendo conectividade perfeita em todo o mundo. Líder em soluções globais de conectividade de conteúdo, a SES opera a única constelação multi-órbita mundial de satélites com a combinação única de cobertura global e alto desempenho, incluindo e provendo comercialmente, o sistema de baixa latência – O3b MEO (Medium Earth Orbit). Ao alavancar uma rede vasta e inteligente, conectada em nuvem, a SES é capaz de fornecer soluções de conectividade de alta qualidade em qualquer lugar em terra, no mar ou no ar, e é um parceiro confiável para as principais empresas de telecomunicações do mundo, operadoras de rede móvel, governos, provedores de conectividade e serviços em nuvem, emissoras de televisão, operadores de plataformas de vídeo e proprietários de conteúdo. Com aproximadamente 8.000 canais, a plataforma de Vídeo da SES tem um alcance incomparável de 366 milhões de domicílios, fornecendo serviços de mídia gerenciados para conteúdo linear e não linear. A empresa está listada nas bolsas de valores de Paris e Luxemburgo (Ticker: SESG). Mais informações estão disponíveis em: www.ses.com.

Sobre a Boeing

Como uma empresa aeroespacial líder global, a Boeing desenvolve, fabrica e presta serviços a aviões comerciais, produtos de defesa e sistemas espaciais para clientes em mais de 150 países. Como uma das principais exportadoras dos EUA, a empresa aproveita os talentos de uma base global de fornecedores para promover oportunidades econômicas, sustentabilidade e impacto na comunidade. A equipe diversificada da Boeing está comprometida em inovar para o futuro, liderar com sustentabilidade e cultivar uma cultura baseada nos valores centrais da empresa de segurança, qualidade e integridade. Junte-seànossa equipe e encontre seu objetivo em boeing.com/careers.

