Dori Alimentos divulga crescimento de 31% da receita bruta no segundo trimestre

O diversificado portfólio de snacks continua a impulsionar o crescimento da receita bruta de dois dígitos e a expansão da lucratividade da Dori Alimentos, permitindo à empresa entregar resultado recorde no segundo trimestre de 2022. A companhia obteve 31% crescimento da receita bruta, atingindo para R$ 398 milhões de faturamento, enquanto o EBITDA cresceu de R$ 35 milhões no segundo trimestre de 2021 para R$ 48 milhões no segundo trimestre de 2022 – um aumento de 35%.

“Tivemos um crescimento de 62,1% no Lucro Líquido para R$ 28,2 milhões, e ampliamos nosso retorno sobre o capital investido (ROIC) de 19,7% para 20,5%. O crescimento veio de todos os canais de vendas, bem como da maior demanda por todas as nossas categorias de snacks”, explica Ronald Domingues, Diretor Administrativo Financeiro e de RI.

Segundo o executivo, as análises de resultado por canal de vendas apontam um crescimento importante do varejo (+27% QoQ), impulsionado pelo pequeno/médio varejo e distribuidores. Também houve uma melhora significativa na demanda de lojas de atacado tradicional (+31% QoQ), que se beneficiaram da forte recuperação do setor de eventos e festas.

Já em relação às categorias de produtos, os snacks de amendoim foram os que mais contribuíram para os resultados trimestrais, sendo a marca PETTIZ o carro-chefe da categoria. Esse desempenho pode ser atribuído principalmente às festas juninas, um dos períodos de vendas mais fortes para o setor de alimentos.

Ainda nesse período, a Dori anunciou uma nova parceria de co-branding com a TABASCO, lançando um novo snack saudável de amendoim sem adição de óleo e temperado com o molho da marca do parceiro. “Essa combinação de duas marcas que são ao mesmo tempo tradicionais e inovadoras, permitiu-nos desenvolver um produto excepcional, focado na experiência do consumidor e pensado para várias ocasiões de consumo, com gramaturas desde 40g até 320g. Estamos muito otimistas quanto aos resultados futuros dessa colaboração”, conta Ronald.

Adicionalmente, a empresa segue cumprindo seu plano de investimentos e, já no primeiro semestre do ano, investiu R$ 33 milhões para a ampliação da capacidade de produtos de alto valor agregado e a modernização das instalações fabris e ambientalmente sustentáveis, com foco ESG.