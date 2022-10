Dos bartenders à geração Z: especialistas apontam mudanças de hábito no consumo

Foi por meio de um encontro com a presença de público, formado na maioria por bartenders e empresários de bares e restaurantes, que as mixologistas Adriana Pino e Stephanie Marinkovic contaram suas experiências no ramo da coquetelaria, durante a segunda edição do Bar Convent São Paulo – evento voltado para profissionais do setor que aconteceu recentemente na capital paulista e apresentou as principais novidades do mercado coqueteleiro. Na conversa, Pino relatou a alta demanda por coquetéis mais leves, com baixo teor alcoólico e que valorizam a combinação dos ingredientes.

“Um dos restaurantes para quem presto consultoria me solicitou que criasse opções de drinks mais leves para uma carta oferecida exclusivamente para o almoço. São sugestões pensadas para atender aqueles que querem se dar ao prazer de apreciar um bom coquetel sem comprometer o restante do dia”, contou a bartender que possui cartas assinadas em bares e restaurantes em várias partes do país.

Os organizadores do Bar Convent, pontuam que a retomada das atividades após a pandemia tem levantado muitas ideias de ações centradas no consumidor. Segundo pesquisas efetuadas pela organização, a própria concorrência deve levar empresas e profissionais a pensarem em maneiras de surpreender e de elevar o nível das experiências.

Uma das maneiras de se promover a coquetelaria e incentivar a combinação de ingredientes inusitados são os campeonatos para bartenders e afins promovidos por marcas de bebidas, como o Bartenders & Baristas Challenge, idealizado pela Zamora Company e que tem como condição combinar Licor 43 e café entre os ingredientes das receitas dos coquetéis.

A marca espanhola do tradicional licor que leva 43 ervas e botânicos na composição mais uma vez convidou bartenders e baristas profissionais ao redor do mundo para mostrarem suas habilidades e criatividade na arte de combinar licor e café. Foram 10 rodadas regionais e mais de 200 inscritos na edição nacional que aconteceu no mês passado, número recorde da competição.

Após dois anos sendo realizada de maneira virtual por conta da pandemia, a grande final global volta no formato presencial e, desta vez, irá levar os melhores bartenders e baristas para se enfrentarem nas Ilhas Canárias, na Espanha, entre os dias 17 e 20 de outubro.

No Brasil, o bartender paulista Andre Caveagna levou a melhor entre os finalistas com o drink La Furia 43, receita que leva Licor 43, café espresso, Jerez Amontillado, Brandi de Jerez, suco de limão, xarope de açúcar e cubos de abacaxi e se prepara para disputar a final global.

Tema de inspiração para o Bartenders & Baristas Challenge, o coquetel Carajillo, bebida composta por Licor 43 e café espresso em dosagens iguais além de gelo, surge como combinação para quem busca uma opção mais leve mas que ao mesmo tempo gosta daquele up proporcionado pelo café, como explica Tomas Lellis Vieira – gerente da Zamora Company para a América Latina. Segundo o Difford’s Guide, a receita do drink foi a mais acessada em 2020 no site do guia.

“O Carajillo foi um catalizador para que as pessoas enxergassem as infinitas possibilidades de combinar ingredientes para drinks e até sobremesas com licor”, finaliza Vieira.