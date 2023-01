EH Group estabelece laboratório de inovação na Índia

O EH Group está expandindo sua presença mediante um laboratório de inovação na Índia, com base no IITM Research Park. O recém-criado EH Group Systems Pvt Ltd. visa acelerar o desenvolvimento de seus produtos de células a combustível, centrando-se principalmente no seu software de sistemas de controle.

EH Group Innovation Lab at IIT Madras Research Park (Photo: Business Wire)

O local será comandado por Anand Vasappanavara, engenheiro principal de controle/automação, que foi fundamental na criação de programas de desenvolvimento de controle de sistema FC nos principais fabricantes de equipamentos originais antes de ingressar no EH Group em 2019. Ele terá o apoio de uma equipe pré-estabelecida que já colabora com a empresa, além de várias contratações adicionais – principalmente do forte grupo de talentos acadêmicos do IIT Madras. A expectativa é de que a equipe cresça de forma rápida para atender a oportunidade de mercado emergente.

“A Índia está demonstrando sua ambição de ser líder em tecnologias de hidrogênio, legitimada pelo forte apoio político e anúncios de investimento industrial. Nosso objetivo não é apenas apoiar o desenvolvimento de nossa tecnologia de células a combustível, mas também atender melhor nossos clientes no setor de hidrogênio em rápido crescimento na Índia”, afirmou Mardit Matian, fundador do EH Group.

“O momento é ideal para investir no ecossistema de hidrogênio na Índia. Estamos entusiasmados em nos beneficiar de seu profundo pool de talentos e acelerar a jornada do país rumoàdescarbonização e maior independência energética”, acrescentou Christopher Brandon, cofundador.

EH Group – Com sede em Nyon (Suíça) desde 2017, a empresa está focada no design e produção de sua tecnologia inovadora de células a combustível para descarbonizar a mobilidade de serviço pesado e as aplicações estacionárias em grande escala. Ela oferece pilhas de células a combustível de alta densidade de potência com maior eficiência e um processo de produção exclusivo que reduz radicalmente os custos com a escala.

